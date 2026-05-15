Trump cerró su visita a China sin grandes anuncios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que aún no ha tomó una decisión sobre una importante venta de armas de Estados Unidos a Taiwán puede seguir adelante, tras su visita de tres días a China.

En declaraciones a la prensa de regreso a Estados Unidos, el mandatario dijo que no había decidido sobre la venta, pero añadió que "tomaré una determinación". El gobierno estadounidense autorizó la venta, pero aún no se ha materializado. China se opone al acuerdo y ha sugerido que la relación de la Casa Blanca con la isla es el factor clave en las relaciones entre Beijing y Washington.

Trump dijo que su par chino, Xi Jinping, le dijo que se oponía a la independencia de Taiwán. "Lo escuché", señaló, a lo que agregó: "No hice ningún comentario".

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping concluyeron este viernes una ronda de conversaciones cruciales afirmando que se lograron avances importantes en la estabilización de las relaciones entre Estados Unidos y China, a pesar las profundas diferencias que persisten entre las dos mayores potencias del mundo en cuestiones como Irán y Taiwán, entre otras.

Xi recibió hoy a Trump en su residencia oficial, Zhongnanhai, para el último compromiso de la cumbre antes del regreso del mandatario estadounidense a Washington. Los dirigentes dieron un breve paseo por los jardines, que cuentan con árboles antiguos y rosas chinas, y recorrieron un pasadizo cubierto con columnas verdes y arcos pintados con aves y paisajes montañosos tradicionales chinos.

Durante el té y el almuerzo, Trump y Xi se reunieron durante casi tres horas antes del cierre de la visita de tres días a China. "Han sido unos días realmente estupendos", dijo Trump a los periodistas. Xi, por su parte, calificó la visita como un "hito". "Hemos establecido una nueva relación bilateral, o más bien una relación constructiva, estratégica y estable", afirmó.

Pero esta perspectiva optimista choca con algunas verdades difíciles en torno a los asuntos más delicados entre las dos potencias. Beijing ha mostrado poco interés público en los pedidos de Washington para que se involucre más en la solución del conflicto en Irán, aunque Trump afirmó en una entrevista que Xi se había ofrecido a ayudar en sus conversaciones. En las últimas semanas, el Departamento de Estado estadounidense ha acusado a empresas chinas de proporcionar imágenes satelitales al gobierno iraní y el del Tesoro ha tomado medidas contra refinerías chinas acusadas de comprar crudo a Teherán, así como a responsables del transporte de ese petróleo.

Además, la Casa Blanca cree que Beijing aún puede hacer más para frenar el flujo hacia México de precursores químicos fabricados en China para la elaboración de fentanilo ilícito, que ha causado estragos en muchas comunidades de Estados Unidos.

Xi, por su parte, advirtió a Trump durante sus conversaciones privadas que sus diferencias con relación a la isla autogobernada de Taiwán, si se gestionan mal, podrían poner a las dos potencias en el camino hacia "choques e incluso conflictos", según funcionarios del gobierno chino.

En las últimas semanas, China tratado de poner mayor énfasis en su postura de que Taiwán es parte "central" de sus intereses y es clave para garantizar una relación estable con Estados Unidos. En ocasiones, Trump ha mostrado ambivalencia hacia Taiwán, lo que ha alimentado especulaciones de que podría estar dispuesto a aflojar los lazos con Taipei.

Trump ha exigido que Taiwán aumente su gasto de defensa, y la Casa Blanca anunció en diciembre la venta de un paquete de armas por 11.000 millones de dólares. Pero Estados Unidos aún no ha comenzado a entregar el armamento, y Trump había dicho que tenía previsto discutir el asunto con Xi durante su visita a China.

Los dirigentes coincidieron en que el estrecho de Ormuz (que está prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto con Irán) debe reabrirse para satisfacer la demanda energética global. "Tenemos una visión muy similar sobre (cómo) queremos que termine", dijo el mandatario estadounidense junto a Xi. "No queremos que tengan un arma nuclear", agregó.

Antes de la visita, la Casa Blanca insistió en que Trump no haría el viaje sin tener la mira puesta en asegurar resultados antes de su partida, lo que deja entrever que podría haber anuncios en materia comercial. Trump sostuvo que se habían concretado algunos "fantásticos acuerdos comerciales" durante la visita, pero no ofreció más detalles.