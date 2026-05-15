Aunque la inflación de abril fue del 2,6%, el precio de los alquileres volvió a mostrar aumentos superiores en varias regiones del país, profundizando el impacto sobre el bolsillo de quienes alquilan y ampliando la brecha entre el costo habitacional y la evolución de los salarios.

Según un relevamiento difundido este viernes, las subas de alquileres superaron al índice general de precios en gran parte del territorio nacional. Mientras en el Gran Buenos Aires (GBA) el incremento mensual fue del 2,5% —levemente por debajo de la inflación—, otras zonas registraron aumentos más pronunciados: 4,5% en la región Pampeana, 4,4% en el Noroeste, 3,4% en Cuyo y 2,9% en el Noreste. El dato más elevado se dio en la Patagonia, donde el costo de alquilar se disparó un 11,7% en apenas un mes.

El informe fue elaborado por la organización Inquilinos Agrupados, desde donde alertaron sobre el deterioro económico que enfrentan miles de familias inquilinas.

“Estamos viviendo una situación crítica en todos los hogares inquilinos. Alquileres que aumentan por encima de la inflación y salarios planchados generan que en algún momento del contrato ya no podamos seguir pagando el alquiler”, sostuvo Gervasio Muñoz, referente de la entidad.

La situación también queda reflejada en la comparación interanual. Frente a una inflación acumulada del 32,4%, los alquileres mostraron incrementos significativamente mayores en todas las regiones relevadas: 50,7% en GBA, 64,1% en la región Pampeana, 80,9% en el Noreste, 81,6% en el Noroeste, 59,7% en Cuyo y 87,4% en Patagonia.

Desde la organización atribuyeron el fenómeno a la desregulación del mercado locativo y apuntaron al crecimiento de la rentabilidad para propietarios de inmuebles.

“Según relevamientos del mercado, los dueños de las viviendas obtienen una rentabilidad del 7% anual en dólares. La renta más alta de la historia producto de la desregulación”, agregó Muñoz.

Además, el reporte compara la evolución de los precios desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. De acuerdo con esos datos, la inflación acumulada en ese período fue del 303,5%, mientras que el rubro vivienda trepó al 562%, muy por encima del índice general.