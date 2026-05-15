Fin de las demoras: liberaron toda la calzada en Belgrano entre 511 y 514 tras las obras del shopping

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Este viernes, se oficializó el levantamiento de todos los carriles cortados en Camino General Belgrano entre 511 y 514 por las obras vinculadas al desarrollo del shopping de la empresa IRSA que habían iniciado a finales de marzo.
Para esta tarde vecinos de la zona le reportaron a EL DÍA que liberaron toda la calzada y que ya se puede circular por ambos carriles. La apertura total, según le confirmaron a este medio, estaba prevista para esta jornada y se espera que a partir del sábado el tránsito ya pueda fluir con normalidad.
Cabe señalar que, hace algunas semanas, se había liberado un solo carril a fin de aliviar la circulación vehicular, aunque todavía persistía un pequeño tramo con refacciones. En ese momento, la Municipalidad de La Plata informó que los trabajos avanzan hacia su etapa final y, una vez concluidos, el Camino Belgrano quedaría completamente habilitado, recuperando su funcionamiento habitual.
Sin embargo, durante los últimos días los automovilistas habían manifestado su "malestar por las demoras" y la "falta de precisiones" sobre los plazos de finalización de la obra. Si bien se habían colocado vallas, tambores de señalización y cartelería preventiva, además de advertencias en distintos puntos del corredor, en la práctica vecinos y automovilistas remarcaron que no había personal suficiente de Control Urbano que ordene la circulación en los horarios de mayor flujo.
Las complicaciones que afectaron la zona estuvieron directamente vinculadas al avance del proyecto “Distrito Diagonal”, el ambicioso emprendimiento de IRSA que se desarrolla en Gonnet y que contempla locales comerciales, viviendas, oficinas y otros servicios en un predio de gran escala.
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