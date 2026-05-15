Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Fin de las demoras: liberaron toda la calzada en Belgrano entre 511 y 514 tras las obras del shopping

Fin de las demoras: liberaron toda la calzada en Belgrano entre 511 y 514 tras las obras del shopping
15 de Mayo de 2026 | 18:23

Escuchar esta nota

Este viernes, se oficializó el levantamiento de todos los carriles cortados en Camino General Belgrano entre 511 y 514 por las obras vinculadas al desarrollo del shopping de la empresa IRSA que habían iniciado a finales de marzo.

Para esta tarde vecinos de la zona le reportaron a EL DÍA que liberaron toda la calzada y que ya se puede circular por ambos carriles. La apertura total, según le confirmaron a este medio, estaba prevista para esta jornada y se espera que a partir del sábado el tránsito ya pueda fluir con normalidad.

Cabe señalar que, hace algunas semanas, se había liberado un solo carril a fin de aliviar la circulación vehicular, aunque todavía persistía un pequeño tramo con refacciones. En ese momento, la Municipalidad de La Plata informó que los trabajos avanzan hacia su etapa final y, una vez concluidos, el Camino Belgrano quedaría completamente habilitado, recuperando su funcionamiento habitual.

Sin embargo, durante los últimos días los automovilistas habían manifestado su "malestar por las demoras" y la "falta de precisiones" sobre los plazos de finalización de la obra. Si bien se habían colocado vallas, tambores de señalización y cartelería preventiva, además de advertencias en distintos puntos del corredor, en la práctica vecinos y automovilistas remarcaron que no había personal suficiente de Control Urbano que ordene la circulación en los horarios de mayor flujo.

Las complicaciones que afectaron la zona estuvieron directamente vinculadas al avance del proyecto “Distrito Diagonal”, el ambicioso emprendimiento de IRSA que se desarrolla en Gonnet y que contempla locales comerciales, viviendas, oficinas y otros servicios en un predio de gran escala.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados

El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito

El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma

VIDEO. Hubo un triple choque y le echan la culpa a un pozo

Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más

El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios

Flamengo llega golpeado al cruce con Estudiantes: fue eliminado en 16avos de la Copa de Brasil

Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
+ Leidas

Uno por uno, los cortes de luz programados para este viernes en La Plata: las zonas afectadas

Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial

ATENCIÓN | Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata: anuncian lluvias para el fin de semana

“Todo fue en efectivo, en dólares y en negro”

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma

EN FOTOS | El Museo de La Plata ya luce renovado y la joya del Bosque platense vuelve a brillar

VIDEO. Gritos y tensión por el reclamo de Cristina libre
Últimas noticias de La Ciudad

¿Qué es la cultura furry? La insólita convención que llega este fin de semana a La Plata

Alquileres por encima de la inflación: advierten que el costo de alquilar sigue golpeando a los hogares

Murió el exjuez platense Juan Carlos Bruni, protagonista de causas judiciales emblemáticas

Entregaron el Gran Premio de Honor Almafuerte en La Plata: Carlos Raúl Risso fue el escritor distinguido
Policiales
VIDEO.- Inseguridad en vilo en La Plata: el desesperado reclamo de vecinos tras una seguidilla de robos
VIDEO. Un delincuente armado robó un kiosco y los vecinos aseguran que es policía
Imponente operativo en La Plata por presunta explotación laboral y trabajo infantil: en el predio había 100 personas
Prisión preventiva para el acusado de abusar y golpear a su expareja en Pilar
VIDEO. Hubo un triple choque y le echan la culpa a un pozo
Espectáculos
A corazón abierto: Pampita recordó a su hija Blanca con una carta desgarradora
"Es algo sexual": el motivo por el que Mazzocco quedó fuera de América
¡Vuelve Skay Beilinson a La Plata! Arrancó la venta de entradas para el show en Atenas en julio
“Tributo a Otra Galaxia”: una experiencia inmersiva en La Plata para fans y familias
Britney Spears señalada por un polémico y confuso incidente en un restaurante: gritos, ladridos y con un cuchillo 
Información General
VIDEO. ¡Sorpresa! Aparece el “pez pene” tras la ciclogénesis que afectó a Chubut
Salud digital: las recetas, ahora en el celular
Hallan un tipo sanguíneo que es único en el mundo
Meningitis: detectan un aumento de casos en el país
Los números de la suerte del viernes 15 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
TyC Sports confirmó que transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial
¿Se aleja de Gimnasia? Vaccari gana fuerza para ser entrenador de un club de primera división
El primer ganador del concurso de EL DIA: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas
Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
Flamengo llega golpeado al cruce con Estudiantes: fue eliminado en 16avos de la Copa de Brasil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla