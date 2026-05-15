¿Qué es la cultura furry? La insólita convención que llega este fin de semana a La Plata

La Plata se prepara para un fin de semana atípico. Además de la elección de la "pelada más icónica" platense en Plaza Moreno, este viernes comenzó la HowlCon 2026, el evento más importante de la cultura furry en Argentina que se está desarrollando en el Hotel Corregidor ubicado en calle 6 entre 53 y 54. La convención, que se desarrollará hasta el domingo 17, atrae a cientos de participantes que celebran el arte y la identidad de los animales con características humanas.

El movimiento furry (palabra proveniente del inglés fur que significa "pelaje") es una subcultura que nació en California en la década de los 80 y se globalizó gracias a Internet. En la ciudad, los asistentes participarán de talleres, charlas de dibujo y actividades de socialización, pero el mayor atractivo visual serán los "fursuits": trajes de animales personalizados de gran calidad artesanal que representan el "avatar" de cada integrante.

Si bien gran parte de las actividades son exclusivas para los acreditados en el hotel, el público platense podrá ser testigo del fenómeno el próximo domingo ya que se realizará un gran desfile en Plaza San Martín. Allí, se espera que más de 200 "furros" luzcan sus llamativos trajes, convirtiéndose en una postal inédita para el eje fundacional de la ciudad.

Desde la Unión Furry Argentina (UFA), entidad fundada en el año 2000 que nuclea a las comunidades locales, destacan que el evento busca ser un espacio de "libre expresión y arte". Lo que comenzó hace décadas como reuniones informales en Buenos Aires, hoy se consolida en La Plata con una infraestructura que incluye hotelería y logística de nivel internacional.