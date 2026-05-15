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Policiales |LOS DELINCUENTES FUERON DETENIDOS

Audaz robo a metros del Ministerio de Trabajo

Audaz robo a metros del Ministerio de Trabajo

LOS LADRONES FILMADOS

15 de Mayo de 2026 | 02:00
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La inseguridad volvió a golpear en pleno centro de La Plata y esta vez el escenario fue nada menos que la puerta del Ministerio de Trabajo bonaerense, donde dos delincuentes robaron una bicicleta a plena luz del día y desataron un operativo cerrojo que terminó con ambos detenidos.

El hecho ocurrió sobre calle 7 entre 39 y 40, frente al edificio oficial, cuando dos hombres rompieron el candado que aseguraba una bicicleta rodado 29 de color negro con detalles naranjas y escaparon rápidamente del lugar. La maniobra fue advertida por personal de POLAD que se encontraba en el Ministerio, quienes dieron aviso inmediato al 911 y solicitaron apoyo policial.

A partir de esa alerta, efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO), junto con agentes motorizados y personal del Comando de Patrullas, desplegaron un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad para intentar interceptar a los sospechosos.

El primer implicado fue localizado a pocas cuadras, en 38 entre 5 y 6, donde fue reducido y se logró recuperar la bicicleta sustraída. Minutos después, el segundo sospechoso fue detectado por otra patrulla en 3 entre 32 y 33, donde también terminó aprehendido.

Durante el procedimiento se secuestraron además herramientas presuntamente utilizadas para el robo, entre ellas pinzas de corte, llaves de impacto y una faja, además de tres bicicletas que quedaron bajo análisis para determinar si habían sido utilizadas en la maniobra o si podrían estar vinculadas a otros hechos delictivos.

Fuentes policiales indicaron que la rápida intervención permitió frustrar la huida de los acusados y recuperar el rodado sustraído en cuestión de minutos.

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Los dos hombres quedaron imputados por tentativa de robo y fueron trasladados a la comisaría Segunda de La Plata, mientras la UFI N°3 avaló el procedimiento.

 

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