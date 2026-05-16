Los Tilos y La Plata, ante compromisos de riesgo

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El Verde visita a Buenos Aires y el Canario a Newman. En Primera A, el Marista recibe a Lomas y la “U” enfrenta a San Albano
Todo listo para el desarrollo de la octava fecha del Top 14 de la URBA y de Primera A, que comenzará a partir de las 15:30, con buenos partidos para los equipos platenses.
Por ejemplo, Los Tilos viajará a Victoria para un encuentro crucial ante Buenos Aires. Los puntos que estarán en juego son importantes, en una hipotética lucha por la permanencia. El verde tiene la obligación de traerse un buen resultado ante el León .
El equipo: LOS TILOS: 1) Manuel Puertas, 2) Cosme Carruccio, 3) Facundo Maffei, 4) Luciano Torboli, 5) Martín Leiva, 6) Eliseo Chiavassa, 7) Felipe Puertas, 8) Bautista Gatti, 9) Pedro Rodríguez Alcobendas, 10) Joaquín Tuculet, 11) Gastón Martínez Salgado, 12) Tomás Fernández Armendáriz, 13) Thiago Bassagaisteguy, 14) Ignacio Guichon y 15) Bautista Santamarina. Entrenadores: L. Fioravanti, R. Bernal y M. Albina.
Cancha: Buenos Aires. Árbitro: Deluca. Hora: 15:30.
Por su parte La Plata viaja a Benavídez para enfrentar a Newman uno de los animadores del torneo. El Canario, que no viene teniendo un buen torneo, debe encontrar su funcionamiento para desterrar la crisis de su juego.
El equipo: LA PLATA: 1) Martín Patat, 2) Juan Martín Fontán, 3) Ignacio Luna, 4) Bautista Ozog, 5) Iván Kucic, 6) Francisco Ringuelet, 7) Segundo Pineda, 8) Tomás Bernasconi, 9) Manuel de la Fuente, 10) Facundo Defelito, 11) Pedro Addiechi, 12) Francisco Paz Rizzoli, 13) Luca Juliano, 14) Gino Festa y 15) Francisco Annecchini. Entrenadores: F. Albarracín y H. Montenegro.
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Cancha: Newman. Árbitro: Rossi. Hora: 15:30.
En Primera A, también se jugará la octava fecha donde San Luis en franco crecimiento, se mide en La Cumbre ante el puntero Lomas Athletic. Un cruce de riesgo para un azulgrana que ya le apunta al liderazgo del torneo.
San Luis, en pleno crecimiento, busca bajar de la punta a Lomas Athletic, en La Cumbre
El equipo: SAN LUIS: 1) Joaquín Napolitano, 2) Mateo Caffaro, 3) Mateo Calistro, 4) Lahuén Argemi, 5) Santiago Canal, 6) Franco Gnecco, 7) Fernando Ibáñez, 8). Matías Perisinotto, 9) Martín Aereboe, 10) Segundo Blanco Fresco, 11) Felipe Hernández, 12) Benjamín Marbán, 13) Facundo Gibert, 14) Facundo Cúcolo y 15) Felipe Crispo. Entrenadores: Andrés Albina y Martín Bilbao.
Cancha: San Luis. Árbitro: Solda. Hora: 15:30.
Por su parte Universitario viajará a Corimayo donde lo espera San Albano que viene último y no ganó en lo que va de la temporada. El equipo: UNIVERSITARIO: 1) Bruno Garay, 2) Manuel Urban, 3) Jerónimo Lagana, 4) Bautista Damioli, 5) Emiliano Germán, 6) Jerónimo Almeida, 7) Joaquín Herrera, 8) Sebastián Portunato, 9) Blas Rivera Cano, 10) Lorenzo D’Onofrio, 11) Renato Grassi, 12) Felipe Suárez, 13) Alejo Vergel, 14) Santiago Orrico y 15) Mateo Cecchi. Entrenador: Gabriel Sereno.
Cancha: San Albano. Árbitro: Tausch. Hora: 15:30
Albatros por la octava fecha del Torneo de Segunda división se medirá en Hernández ante Las Cañas, buscando seguir en la senda del triunfo. El tricolor tiene cinco victorias y viene cuarto en la clasificación con 23 puntos
El equipo: ALBATROS: 1) Juan Golisciani, 2) Santiago Cisneros, 3) Martín Sclani, 4) Ignacio Cochet, 5) Agustín Toledo, 6) Thiago Buonanotte, 7) Flores, 8) Tomás Bisceglia, 9) Mateo Manzo, 10) Augusto Santín, 11) Lautaro Grassi, 12) Santiago Malvetti, 13) Joaquín Ayala, 14) Valentino Fariscoy y 15) Valentino Burgos. Entrenador: F. Joyce.
Cancha: Albatros. Árbitro: J. Sánchez. Hora: 15:30.
En tanto que por la quinta fecha del Torneo de Tercera, Berisso recibirá a Beromama en Los Talas
El equipo: BERISSO RC: 1) Schiro Facundo, 2) Echegoyen Theo, 3) MauroBalianelli, 4) FranciscoAued, 5) Giuliano Marchetti, 6) Julio Escobar, 7) Julián Flores, 8) Rodrigo Reynoso, 9) Santiago Núñez, 10) Esteban Sosa, 11) Jeremías Moscoso Cusma, 12) Benjamín Lurbe, 13) FranErzetich, 14) Emilio Nino y 15) PabloVillalba. Entrenadores: A. Burgos y G. Fernández Sosa.
Cancha: Berisso. Árbitro: Salvatori. Hora: 15:30.
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