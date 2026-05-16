El Aston Villa del Dibu y Buendía, a la Champions

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Aston Villa, con la presencia del arquero argentino Emiliano Martínez, superó 4-2 a Liverpool, en condición de local, en el inicio de la fecha 37 de la Premier League.
Los Villanos lograron la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League, a 5 días de la gran final de la Europa League contra Friburgo.
Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares en el local, mientras que Alexis Mac Allister fue de la partida en la visita.
Ollie Watkins,en dos oportunidades, John McGinn y Morgan Rogers convirtieron los goles de los Villanos, que sufrieron los tantos del neerlandés Virgil van Dijk.
Aston Villa será juez de la Premier League ya que en la última fecha visitará a Manchester City, que pelea el título con Arsenal.
En tanto que Chelsea, en el que juegan Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, enfrenta hoy al Manchester City en la que será la gran final de la FA Cup de Inglaterra.
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El encuentro, que se disputará a partir de las 11 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el mítico estadio de Wembley, que tiene capacidad para 90 mil espectadores, y se podrá ver a través de ESPN.
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