Tiros, daños a patrulleros y un detenido

Un violento episodio alteró anoche a City Bell, donde un conflicto vecinal terminó con detonaciones de arma, daños a patrulleros y una intervención policial que incluyó el uso de postas de goma para dispersar a un grupo de personas que atacaba a los efectivos.

De acuerdo a fuentes del caso, todo ocurrió en la zona de 476 entre 30 y 31, luego de un llamado al 911 que alertó sobre disparos. Al llegar al lugar, personal policial encontró a dos hombres enfrentados en plena vía pública y, en medio de la tensión, uno de ellos escapó mientras un grupo de vecinos comenzó a arrojar piedras y botellas contra los móviles.

Según declaró la víctima, de 29 años y remisero, mantenía conflictos de vieja data con uno de los involucrados, quien además fue señalado como la persona que habría efectuado las detonaciones previas. El mismo fue aprehendido acusado de atentado y resistencia a la autoridad y daño.