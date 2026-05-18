Un masivo ataque con drones sacude a Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a escalar con una de las ofensivas aéreas más intensas desde el inicio del conflicto. Moscú aseguró ayer que Ucrania lanzó cerca de 600 drones contra territorio ruso durante la noche, en una operación que dejó al menos cuatro muertos y varios heridos en distintas regiones del país.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos derribaron 556 drones y otros 30 aparatos no tripulados en distintas fases del ataque. Las interceptaciones se registraron sobre 14 regiones rusas, además de Crimea -anexionada por Moscú en 2014- y sectores de los mares Negro y de Azov.

Las autoridades rusas señalaron que tres personas murieron en las afueras de Moscú y una cuarta víctima fatal se registró en la región fronteriza de Bélgorod. Además, varias viviendas e infraestructuras sufrieron daños y al menos 16 personas resultaron heridas.

En Moscú, donde fueron interceptados más de 80 drones, uno de los ataques alcanzó una zona cercana a una refinería y dejó 12 heridos, la mayoría trabajadores de la construcción, según indicó el alcalde Serguéi Sobianin. Las autoridades afirmaron que la producción de combustible no se vio afectada, aunque tres edificios residenciales sufrieron daños.

RESPUESTA “JUSTIFICADA”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, defendió la ofensiva y aseguró que se trata de una respuesta “totalmente justificada” a los bombardeos rusos contra ciudades ucranianas. Días antes, un ataque ruso sobre Kiev había dejado 24 muertos.

“Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia están plenamente justificadas”, afirmó Zelenski en redes sociales. El mandatario sostuvo además que Ucrania busca transmitir a la población rusa que “su Estado debe poner fin a esta guerra”.

Según el Estado Mayor ucraniano, entre los objetivos alcanzados figura una planta de la región de Moscú dedicada a producir microchips y componentes tecnológicos utilizados en armamento de precisión. Kiev sostiene que sus ataques apuntan principalmente a instalaciones militares y energéticas para debilitar la capacidad ofensiva rusa.

La ofensiva se produjo apenas días después del fin de una breve tregua de tres días impulsada por Estados Unidos con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial en Rusia.

Desde entonces, ambos países retomaron los bombardeos masivos mientras las negociaciones permanecen estancadas en medio de la creciente tensión internacional.