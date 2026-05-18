Escándalo sin fin: Francia recibe nuevas denuncias vinculadas a Epstein

La Justicia francesa sumó una nueva y delicada arista al caso de Jeffrey Epstein. La fiscal de París, Laure Beccuau, confirmó que “una decena” de nuevas potenciales víctimas del financista y delincuente sexual estadounidense se puso en contacto con las autoridades en los últimos meses, en el marco de la investigación abierta en Francia por presunta trata de seres humanos.

Las nuevas declaraciones surgieron después del llamamiento público realizado por la fiscalía a comienzos de año, cuando el Gobierno de Estados Unidos difundió miles de documentos vinculados a Epstein. Esa publicación reactivó el interés de posibles víctimas y permitió a los investigadores volver sobre pruebas ya conocidas, además de examinar información que durante años permaneció dispersa o fuera del alcance de la Justicia francesa.

Según explicó Beccuau en una entrevista concedida a Public Sénat y RTL, las autoridades todavía no tomaron testimonio formal a esas personas, ya que antes buscan “estructurar” el conocimiento sobre la red de relaciones de Epstein y determinar cómo operaba en Francia. Parte del trabajo actual se concentra en revisar computadoras, teléfonos y libretas de contactos pertenecientes al financista.

La fiscal precisó que varias de las presuntas víctimas residen fuera del territorio francés, lo que obliga a coordinar procedimientos judiciales internacionales. También señaló que, por el momento, ninguna de las personas susceptibles de ser investigadas fue interrogada formalmente. El objetivo de la causa es identificar posibles colaboradores o facilitadores que hayan ayudado a Epstein a captar víctimas o a organizar encuentros en Francia. En total, unas veinte personas se habrían manifestado ante la fiscalía parisina. De ellas, alrededor de diez no figuraban previamente en los expedientes judiciales. La aparición de nuevos testimonios vuelve a poner el foco sobre una trama internacional que durante años conectó a Epstein con figuras influyentes de la política, las finanzas y el espectáculo.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 en Estados Unidos, acusado de explotación sexual de menores y asociación ilícita. Un mes más tarde apareció muerto en su celda de una cárcel de Nueva York mientras esperaba el inicio del juicio. La autopsia oficial concluyó que se trató de un suicidio, aunque el caso continúa alimentando teorías y controversias a nivel mundial. Durante la entrevista, Beccuau también se refirió a otra investigación sensible: las denuncias por presuntas agresiones sexuales contra el cantante francés Patrick Bruel. La fiscal explicó que las causas serán centralizadas en la Fiscalía de Nanterre, dado que ese tribunal tiene competencia territorial sobre el domicilio del artista.

Hasta ahora existen cuatro denuncias formalizadas contra Bruel. En cambio, la acusación anunciada por la presentadora Flavie Flament, quien aseguró haber sido violada en 1991 cuando tenía 16 años, todavía no fue presentada oficialmente ante la Justicia.