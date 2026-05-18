Ni los virus frenan la demanda de cruceros

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Los recientes casos de hantavirus y norovirus detectados en cruceros internacionales generaron preocupación y llenaron titulares en todo el mundo. Sin embargo, lejos de provocar una caída en las reservas, el sector turístico marítimo sigue mostrando cifras récord y mantiene intacto el entusiasmo de millones de viajeros. La alarma creció luego de que tres pasajeros del barco MV Hondius murieran por hantavirus tras una escala en Argentina, mientras que otro brote de norovirus afectó a un crucero británico atracado en Burdeos, Francia. Aun así, especialistas y operadores opinan que estos episodios no alteraron el fuerte crecimiento de la industria.
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) estima que este año viajarán en cruceros oceánicos unas 38,3 millones de personas, un 4% más que el récord alcanzado en 2025. Para muchos analistas, la explicación está en que los pasajeros perciben estos brotes como situaciones aisladas y no como un problema propio de este tipo de vacaciones. “Los viajeros siguen pensando en descanso y entretenimiento”, explicó Rob Kwortnik, experto de la Universidad de Cornell. Además, recordó que la mayoría de los cruceros se reserva con varios meses de anticipación, por lo que las noticias de último momento rara vez modifican los planes.
La empresa Oceanwide Expeditions, dueña del MV Hondius, dijo que no prevé cambios en sus operaciones.
Influencers y viajeros frecuentes también relativizaron la situación y destacaron que los cruceros continúan siendo una de las opciones más convenientes por precio y servicios incluidos.
El atractivo crece especialmente entre jóvenes y familias, impulsado por itinerarios más cortos y accesibles. A diferencia de otros tipos de turismo, un crucero suele incluir alojamiento, comidas, entretenimiento y transporte en una sola tarifa, una fórmula que sigue seduciendo pese a las alertas sanitarias.
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