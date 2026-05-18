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El Mundo |LA CRISIS EN MEDIO ORIENTE

“No quedará nada”: Trump vuelve a advertir a Irán

Tras hablar con Netanyahu, el mandatario estadounidense presionó de nuevo a Teherán para cerrar un pacto nuclear: “El tiempo corre y es fundamental”, aseguró

“No quedará nada”: Trump vuelve a advertir a Irán

un enorme mural que representa un portaaviones de EE UU bajo ataque de misiles en Teherán / AP

18 de Mayo de 2026 | 01:40
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer una dura contundente advertencia contra Irán y aseguró que “no quedará nada” del régimen si no acepta alcanzar un acuerdo con Washington, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y de las negociaciones estancadas por un nuevo entendimiento nuclear.

Las explosivas declaraciones del mandatario republicano llegaron poco después de una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien reunió luego a su gabinete de seguridad para analizar el delicado escenario regional. Según medios israelíes, ambos líderes hablaron sobre la situación con Irán y también sobre los conflictos abiertos en Gaza y el Líbano.

Netanyahu ya había adelantado que mantiene contacto frecuente con Trump y que conversan “cada pocos días” sobre la evolución de la crisis. “Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario”, afirmó el jefe de gobierno israelí antes del llamado con el mandatario estadounidense.

“EL TIEMPO CORRE”

Minutos después de esa conversación, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social que volvió a disparar las alarmas internacionales. “Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, y rápido, o no quedará nada de ellos”, escribió. Y agregó una frase todavía más tajante: “¡El tiempo es fundamental!”.

Más tarde, tras regresar de su viaje a China, el presidente estadounidense volvió a referirse públicamente al conflicto y acusó a Teherán de actuar con ambigüedad en las negociaciones indirectas que impulsa Washington. “Cada vez que se dialoga, ellos aceptan todo y luego se retiran. Cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, sostuvo.

Pese al tono amenazante, Trump insistió en que sigue apostando a una salida diplomática. Sin embargo, dejó claro que Estados Unidos está dispuesto a responder militarmente si fracasan las conversaciones o si Irán rechaza las condiciones planteadas por la Casa Blanca.

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La tensión regional se mantiene en niveles extremos desde que el alto el fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán entró en vigor el pasado 8 de abril. Desde entonces, las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán no lograron avances concretos y permanecen prácticamente congeladas.

Israel, por su parte, reiteró en varias oportunidades que sus operaciones en Medio Oriente “no han terminado”, mientras Irán continúa denunciando ataques y amenazas contra su territorio.

El conflicto se agravó aún más después de los bombardeos lanzados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, que desencadenaron represalias de Teherán en distintos puntos de la región.

En este clima explosivo, un nuevo episodio elevó todavía más la preocupación internacional. Un ataque con dron provocó ayer un incendio cerca de la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos. Según informó el Ministerio de Defensa emiratí, el aparato impactó contra un generador eléctrico ubicado fuera del perímetro interno de la planta, sin causar víctimas ni alteraciones en los niveles de radiación.

Las autoridades investigan el origen del ataque, mientras Emiratos condenó lo ocurrido como “una peligrosa escalada”. También Arabia Saudita expresó su preocupación y calificó el hecho como una amenaza para la estabilidad regional. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió que “cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable”.

 

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