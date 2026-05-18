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Debut y despedida para Tirante en Ginebra, mientras que Etcheverry avanzó con solidez en Hamburgo

Debut y despedida para Tirante en Ginebra, mientras que Etcheverry avanzó con solidez en Hamburgo
18 de Mayo de 2026 | 16:57

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Este lunes, los platenses Thiago Tirante y Tomás Etcheverry hicieron su debut en el último torneo de ATP previo a Roland Garros que comenzará la próxima semana. Sin embargo, solo uno de ellos comenzó con éxito este lunes.

Etcheverry, el mejor argentino en el ranking ATP, venció al francés Térence Atmane por 6-2 y 7-6(4) en una hora y 40 minutos de juego para avanzar a la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo. En la siguiente instancia, enfrentará al estadounidense Tommy Paul en busca de meterse entre los mejores ocho del torneo.

Retu defiende esta semana 200 puntos por haber alcanzado las semifinales en el torneo alemán durante el año pasado. Hasta el momento, solo bajaría tres posiciones en el ranking (de 25° pasaría a 28°).

Por su parte, Tirante no pudo extender su buen momento en la gira europea. En su debut en el ATP 250 de Ginebra, cayó ante el francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 6-1 en una hora y 20 minutos de juego. El platense se mantuvo en partido hasta el 4-4 del primer set, aunque después el europeo se mostró mejor posicionado en la cancha y ganó 8 de los 9 games restantes.

A pesar de su derrota, Thiago se mantendría en su mejor ubicación conseguida hasta el momento (58° del ranking ATP). No obstante, podría ser superado en los próximos días en caso de que los jugadores que estén por debajo suyo avancen en los torneos. Sus buenas semanas en los Masters 1000 de Madrid y Roma le permitirán disputar los próximos cuadros principales de los grandes torneos del circuito.

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