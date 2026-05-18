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Policiales

Un conductor agredió a un agente tras un operativo en pleno centro de La Plata

18 de Mayo de 2026 | 15:48

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Un violento episodio tuvo lugar en el corazón del centro de La Plata durante las primeras horas del domingo, luego de que un conductor realizó una serie de maniobras bruscas y fue advertido por una patrulla de la Secretaría de Seguridad de la Comuna. Tras un operativo, el automovilista protagonizó una fuerte discusión con los agentes y agredió a uno de ellos luego de varios insultos. 

Según se pudo conocer, el conductor implicado habría impactado contra contra dos autos que se encontraban estacionados en la zona de 9 y 45. Tras advertir el estado del automovilista, los efectivos intervinieron y comenzaron un seguimiento preventivo. 

Finalmente, la patrulla de la Secretaría de Seguridad logró cerrarle el paso a los pocos metros, precisamente en diagonal 74 entre 45 y 46. Sin embargo, al momento de exigirle la documentación obligatoria del rodado y disponer la realización del test de alcoholemia, la situación se tornó problemática.

El conductor descendió del vehículo y, tras varios cruces, arremetió a golpes de puño contra el personal municipal. Luego del ataque, uno de los trabajadores habría sufrido una lesión en una de sus manos, mientras que otro recibió escoriaciones de menor gravedad. Tras la agresión, el implicado se dio a la fuga del lugar.

Ante el intento de escape a pie por las calles céntricas, los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) coordinaron un operativo cerrojo a través de las cámaras de vigilancia y les permitió localizar al infractor cuando detuvo su marcha en el cruce de las calles 11 y 45.

En ese punto, el automovilista mantuvo su postura hostil y atacó a un tercer agente que intentó interceptarlo en la calle. Finalmente, los efectivos del Comando de Patrullas de la Policía de la Provincia lograron reducir al agresor por la fuerza y lo detuvieron.

Tras ello, el acusado fue trasladado de inmediato a la Comisaría 1ª de La Plata y la UFI en turno dispuso la apertura de un expediente judicial por el delito de "lesiones, atentado y resistencia a la autoridad".

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