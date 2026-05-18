Abasto: chocaron un camión y un auto en la avenida 520, pero ninguno tenía registro ni seguro

Investigan la aparición del cuerpo de un hombre entre los montículos de basura del Ceamse de Ensenada
Investigan la aparición del cuerpo de un hombre entre los montículos de basura del Ceamse de Ensenada
Cambios en la Línea 273: modifican el recorrido de dos ramales y hay queja en los vecinos de Gorina
El Municipio y ARBA lanzan operativo para desendeudar a 1.500 jubilados
VIDEO. Un conductor agredió a un agente tras un operativo en pleno centro de La Plata
Ritondo salió al cruce de los dichos de Martín Menem: “Poco ubicado”
EL DIA en Brasil: así arriban los hinchas del Pincha a Río de Janeiro para jugar con Flamengo por Libertadores
El mercado de deuda, golpeado por la inflación global: el impacto en Argentina
Conmoción en Berisso: un operario murió al ser aplastado por un autoelevador en un corralón
Melchor Romero: chocaron un camión y un auto en la avenida 520, pero ninguno tenía registro ni seguro
Chiche Gelblung en terapia intensiva: qué le pasó y cómo sigue su salud
Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Del primer entrenador interino al último: la mano de Horacio Sancet en 1933 al gran desafío del Pata Pereyra
Debut y despedida para Tirante en Ginebra, mientras que Etcheverry avanzó con solidez en Hamburgo
Fuerte reclamo en Los Hornos: conviven con basura, ratas y hasta una camioneta quemada
Ante el furor por la llegada de los BTS a La Plata, ya tienen su primer mural en la Ciudad
Milei insultó al periodista de TN Mercuriali y encendió las redes: "Mier... humana"
"Estamos muy ilusionados", dijo el Cacique Medina en la previa del choque ante Flamengo
Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
Adiós a los que esquivan las fotomultas: cómo funcionan los radares "inteligentes" que llegan a Argentina
Varios gobernadores evalúan desdoblar las elecciones y tomar distancia de los comicios nacionales
Continúa la pasión por el gran concurso de EL DIA con una nueva consigna
En medio de la tensión por el financiamiento universitario, Milei dio una clase en una universidad privada
El PRO defiende una eventual candidatura de Macri y Bullrich impulsa un acercamiento para salvar la reelección de Milei
Anuncian un plan de obras de infraestructura y conectividad en La Plata
Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en La Plata
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento accidente de tránsito se registró este lunes en en la avenida 520 entre 197 y 200, en la localidad platense de Abasto, dejando como saldo a un hombre herido y una serie de graves irregularidades legales por parte de los dos involucrados, quienes manejaban sin la documentación obligatoria para circular.
En ese punto, un camión Scania de color blanco con semirremolque colisionó por causas que son todavía materia de investigación contra un Chevrolet Corsa dorado. El fuerte impacto fue constatado de inmediato por personal de la policía bonaerense que se encontraba en la zona realizando un operativo de saturación y prevención del delito.
Como consecuencia del violento choque, el conductor del Chevrolet sufrió una lesión cortante en el cuero cabelludo. Ante el cuadro, los policías solicitaron asistencia médica y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los profesionales médicos constataron que se encontraba fuera de peligro.
Sin embargo, al momento de solicitar la documentación de rigor a los protagonistas, los efectivos policiales se encontraron con una sorpresa porque ninguno de los dos conductores contaba con licencia de conducir ni la constancia del seguro obligatorio contra terceros. Ante esta situación, además de las pericias accidentológicas correspondientes, se procedió al inmediato secuestro e incautación de ambos vehículos por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.
En el caso tomó intervención la UFI N° 12 del Departamento Judicial de La Plata, especializada en delitos culposos, que caratuló la causa de forma preventiva como "lesiones culposas" y dispuso las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí