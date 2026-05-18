Abasto: chocaron un camión y un auto en la avenida 520, pero ninguno tenía registro ni seguro

Un violento accidente de tránsito se registró este lunes en en la avenida 520 entre 197 y 200, en la localidad platense de Abasto, dejando como saldo a un hombre herido y una serie de graves irregularidades legales por parte de los dos involucrados, quienes manejaban sin la documentación obligatoria para circular.

En ese punto, un camión Scania de color blanco con semirremolque colisionó por causas que son todavía materia de investigación contra un Chevrolet Corsa dorado. El fuerte impacto fue constatado de inmediato por personal de la policía bonaerense que se encontraba en la zona realizando un operativo de saturación y prevención del delito.

Como consecuencia del violento choque, el conductor del Chevrolet sufrió una lesión cortante en el cuero cabelludo. Ante el cuadro, los policías solicitaron asistencia médica y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Alejandro Korn de Melchor Romero, donde los profesionales médicos constataron que se encontraba fuera de peligro.

Sin embargo, al momento de solicitar la documentación de rigor a los protagonistas, los efectivos policiales se encontraron con una sorpresa porque ninguno de los dos conductores contaba con licencia de conducir ni la constancia del seguro obligatorio contra terceros. Ante esta situación, además de las pericias accidentológicas correspondientes, se procedió al inmediato secuestro e incautación de ambos vehículos por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

En el caso tomó intervención la UFI N° 12 del Departamento Judicial de La Plata, especializada en delitos culposos, que caratuló la causa de forma preventiva como "lesiones culposas" y dispuso las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.