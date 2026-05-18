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La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a viajar al Mundial 2026: deberá pagar un monto y retornar a fines de julio

La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a viajar al Mundial 2026: deberá pagar un monto y retornar a fines de julio
18 de Mayo de 2026 | 17:21

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La Justicia autorizó, este lunes, al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA)Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al Mundial 2026 que se realizará desde el mes próximo en los Estados UnidosCanadá México

El titular de AFA debe depositar $30 millones como garantía, en el marco de la causa judicial en la que está investigado por presuntas irregularidades en la entidad rectora del fútbol argentino, según dispuso el juez Diego Amarante.

El permiso especial para salir del país y acompañar a la Selección comprende un periodo restringido que comienza el próximo miércoles 27 y finaliza el 21 de julio, día en que deberá volver a la Argentina. Al regresar deberá notificar formalmente su retorno a las autoridades judiciales dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

Esta autorización también contempla escalas actividades oficiales en HungríaEstados Unidos, México Canadá, e incluye la final de la UEFA Champions League, que está prevista para el 30 de mayo en la ciudad de Budapest.

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A pesar de que Tapia se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes provisionales e impuestos de la seguridad social en la AFA, Amarante decidió concederle el permiso debido a que ya se presentó a indagatoria y cuenta con un embargo sobre sus bienes.

Asimismo, el magistrado advirtió que cualquier desvío sobre las condiciones impuestas, cancelará de manera inmediata el beneficio y deberá retornar al país.

Un revés para Chiqui Tapia

a Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había derivado a la Justicia de Campana la investigación sobre una quinta ubicada en Pilar y atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. Ahora, será la Cámara en lo Penal Económico la encargada de definir qué magistrado deberá continuar al frente del expediente.

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Hasta que esa definición quede firme, la causa continuará bajo la órbita del juez Adrián González Charvay, aunque la resolución lo deja cerca de perder el control del expediente. El magistrado había quedado al frente de la investigación luego de una controvertida disputa de competencia judicial.

En el expediente se investiga la compra de un predio de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en Pilar, realizada en mayo de 2024 por Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte a través de la firma Real Central S.R.L. Los investigadores sospechan que la operación podría haberse concretado con fondos desviados de la AFA.

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