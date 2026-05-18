En fotos | Un desfile de la banda musical por las calles céntricas de La Plata deleitó a vecinos y transeúntes

La Plaza San Martín se convirtió en el escenario de una conmemoración inesperada este lunes. En el marco del Día de la Escarapela, los transeúntes y vecinos de la zona céntrica presenciaron un despliegue de instrumentos y uniformes que captó de inmediato la atención de todas las personas que circulaban por la zona.

La actividad formó parte de las celebraciones iniciales por la Semana de Mayo. Los efectivos pertenecientes al Regimiento de Infantería 7, unidad militar asentada en la localidad de Arana, encabezaron la marcha patriótica con un repertorio instrumental.

La propuesta contó con la participación especial de la banda musical Paso de los Andes. Los integrantes del ensamble tocaron diversas marchas patrias y melodías populares frente a los peatones, quienes detuvieron su caminata habitual para registrar el momento con sus teléfonos celulares, sumarse a los aplausos y también recibir escarapelas.