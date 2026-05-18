Martín Fierro: Ventura confirmó que Mirtha asistirá a la premiación en el Hotel Hilton

A pocas horas del comienzo de los premios Martín Fierro, Mirtha Legrand tomó una decisión sobre su posible participación en la gala que se realizará en el Hotel Hilton de Capital Federal y que comenzará a las 21.

Si bien cursó una bronquitis que la obligó a tomar reposo por dos semanas, la conductora de los almuerzos más importantes del país confirmó que asistirá a los Martín Fierro. El encargado de comunicar la noticia fue Luis Ventura, titular de Aptra. “Confirmado, va Mirtha”, dejó en claro ante la consulta de un periodista de El Observador.

“Su médico y la familia no quería, pero Mirtha metió el pecho y va por su estatuilla número 45 si la gana”, remarcó Ventura. Cabe señalar que la diva está nominada en la terna Labor Periodística Femenina por la conducción de su programa “La Noche de Mirtha” y competirá en la terna contra Carolina Amoroso y Soledad Larghi (ambas conductoras de noticiero).

Consultado sobre cómo será la presencia de Mirtha en los Martín Fierro, el titular de Aptra destacó que desconoce aún si participará de la alfombra roja por la bronquitis que la aquejó en el último tiempo. “Lo único que hago es encender velas para que a la noche se apiade de nosotros y venga”, sentenció.

Susana se baja de la premiación

Susana Giménez confirmó que no asistirá a los Martín Fierro, a pesar de haber sido homenajeada hace algunas semanas por Aptra por ser ícono de la moda en los últimos 50 años.

“Me estoy yendo a Punta del Este, no trabajé en este año, no estoy nominada, ¿para que voy a ir?”, dejó en claro ante la consulta de LAM hace dos semanas.

Si bien indicó que sabe que será criticada, remarcó que mantendrá su decisión ya que estará en Uruguay. Recientemente, Susana estuvo en la Argentina y en su estadía asistió a diversos eventos y se cansó, por lo que decidió relajarse y no realizar más presencias públicas.