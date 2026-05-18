Piden la detención de un odontólogo investigado por abuso tras una salida al exterior

La Justicia de La Plata analiza el pedido de detención para un odontólogo imputado por delitos contra la integridad sexual. El requerimiento judicial cobró fuerte notoriedad tras confirmarse que el acusado abandonó el país sin aviso, lo que motivó la activación de alertas ante el riesgo de una eventual fuga.

De acuerdo a la investigación, el pedido fue impulsado por los abogados encargados de la representación de la denunciante, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, luego de haberse notificado días atrás el inicio del debate, pactado para el 10 de junio.

Tras ello, los defensores expresaron un rechazo a la conducta del acusado y manifestaron que existe una evidente actitud de entorpecimiento en la recolección de pruebas y un peligro de fuga real, tras constatar que el implicado se ausentó de una audiencia clave el pasado viernes para viajar a Uruguay.

En ese sentido, consideraron que representa una falta hacia el sistema judicial y una desconsideración hacia la víctima, además de argumentar que el imputado ya contó con el beneficio de atravesar la etapa previa del proceso en libertad.

Ante ello, advirtieron que el incumplimiento de las normas rompe con ese derecho y solicitaron la concesión del arresto domiciliario, la colocación de un sistema de monitoreo satelital o tobillera con GPS o "la garantía de sujeción al proceso penal mediante control estricto del perímetro".