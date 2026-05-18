Con entrada libre y gratuita, la UNLP invita a diseñar proyectos tecnológicos y científicos en Ingeniería

La Facultad de Ingeniería junto a la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) invitan a toda la comunidad a participar del “Desafío Argentina al Espacio”. Se trata de un hackatón nacional y una jornada de divulgación científica y tecnológica orientada a desarrollar soluciones vinculadas al ámbito espacial, promoviendo la innovación entre jóvenes de todo el país.

El evento central se llevará a cabo este sábado 23 de mayo, en el horario de 10 a 18, en las instalaciones del Patio Volta del Edificio Central de Ingeniería, ubicado en la avenida 1 y 47.

Durante el transcurso de las actividades, que comprenderán 48 horas intensivas de desarrollo, los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en equipo, resolver desafíos espaciales reales, recibir mentoría personalizada por parte de especialistas del sector y finalmente presentar sus proyectos ante un jurado de expertos calificados.

Desde la organización señalaron que no es condición excluyente contar con conocimientos técnicos avanzados previos, ya que el cuerpo de mentores estará disponible de forma permanente para acompañar a los concursantes, resolver dudas y guiar el potenciamiento de cada una de las ideas.

La convocatoria está abierta para modalidades de participación individual o en equipos constituidos por un máximo de seis integrantes. La competencia se estructurará formalmente bajo tres categorías diferenciadas según la edad y la complejidad de las propuestas.

La primera de ellas se denomina Cadete Espacial y está dirigida de forma exclusiva a jóvenes de entre 15 y 18 años. La segunda opción es Comando Galáctico, pensada para participantes mayores de 15 años sin límite de edad máximo, donde se abordarán problemáticas de mayor complejidad técnica y estratégica. Por último, la categoría Innovación habilitará a los concursantes a proponer y desarrollar sus propios desafíos temáticos, siempre que aborden problemáticas relevantes vinculadas al ámbito espacial que no se encuentren contempladas en el programa oficial.

Esta iniciativa busca inspirar a las próximas generaciones de científicos, tecnólogos y emprendedores argentinos dentro de una disciplina en constante crecimiento. Aquellos interesados en sumarse a las jornadas pueden realizar su inscripción formal y consultar el reglamento completo del evento ingresando al sitio web oficial del hackatón en www.constelarspace.com/hackathon o a través de las redes institucionales del proyecto.

Entretenimiento para toda la familia

La jornada contará con espacios temáticos diseñados especialmente para acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad a través de exposiciones interactivas. De 10 a 18, la Facultad de Ingeniería montará un stand dedicado a la presentación de proyectos satelitales, cohetería experimental y la iniciativa CanSat, complementado con una muestra aeroespacial que permitirá conocer de cerca los desarrollos locales en la materia.

En paralelo, y durante el mismo horario, la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas coordinará el stand del Observatorio. En este espacio se ofrecerán contenidos informativos y material de divulgación enfocados en disciplinas clave como la astronomía, la meteorología y la geofísica, brindando una mirada integral sobre las ciencias de la Tierra y del cosmos.

Uno de los atractivos principales de la convocatoria tendrá lugar entre las 11 y las 13, momento en el que se llevará a cabo una actividad de observación solar guiada a cargo de especialistas del Observatorio platense. Además, a lo largo de toda la jornada, las unidades académicas mantendrán un espacio de difusión destinado a orientar a los interesados sobre las diferentes carreras universitarias que se dictan en Ingeniería y en el Observatorio.