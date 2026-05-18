Impulsan un proyecto que busca regularizar a los trabajadores de las aplicaciones
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La iniciativa tiene como fin crear un registro oficial y garantizar los derechos laborales básicos
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En las últimas horas, el titular de la cartera de Trabajo bonaerense, Walter Correa, exhibió los detalles de un nuevo marco legislativo. Esta propuesta apunta a ordenar la actividad de los prestadores de servicios de plataformas digitales en todo el territorio provincial. La medida establece la conformación de un padrón oficial y un esquema de protección para el sector, con el foco puesto en la seguridad y la asistencia estatal.
Durante su exposición en la Casa de Gobierno de La Plata, el funcionario destacó que la iniciativa persigue el propósito de respaldar a quienes hoy realizan sus tareas bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. La intención del Ejecutivo es fijar una base de garantías innegociables para estos operarios.
El texto legislativo define al Ministerio de Trabajo como la autoridad de aplicación, entidad que articulará acciones conjuntas con las áreas de Salud, Transporte, Seguridad y Gobierno. Una de las innovaciones más destacadas es la implementación de un software móvil conectado al sistema MiPBA. Esta herramienta permitirá registrar a los operarios, facilitar el acceso a diversas prestaciones y recopilar métricas precisas sobre el mercado.
Con respecto a la protección en la vía pública, la interfaz bonaerense incorporará accesos directos para alertas policiales y urgencias médicas. A su vez, la reglamentación exige la contratación obligatoria de pólizas frente a accidentes o invalidez, además de asegurar cobertura sanitaria durante los trayectos y la jornada de actividad diaria.
Cada vez más jóvenes prefieren salir a hacer viajes en vez de estudiar o buscar un trabajo de calidad / Foto: Demian Alday
"Con este proyecto queremos conformar un registro completo de trabajadores, un recurso que hoy no poseemos y que las empresas se niegan a facilitar", remarcó el ministro durante la presentación.
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Para lograr un mayor control sobre el mercado, la normativa obliga a las compañías multinacionales a reportar datos clave de sus operaciones. Entre las exigencias se encuentra la declaración de la cantidad de perfiles activos, la carga horaria promedio y los ingresos estimados.
En ese sentido, se delinearon ejes centrales de fiscalización y asistencia como inspecciones sobre los centros de distribución cerrados o tiendas invisibles a través de la geolocalización. Además, se planifica la instalación de paradores equipados con agua potable y espacios seguros para resguardar elementos, en coordinación con las comunas. Entre los beneficios, también se destacaron acuerdos con el Banco Provincia para ofrecer rebajas en repuestos, lubricantes e indumentaria de protección a los usuarios inscriptos.
El proyecto, sustentado en las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca clarificar la dinámica real de estas plataformas y mitigar las consecuencias negativas que recaen sobre los repartidores.
En el Gran La Plata -La Plata, Berisso y Ensenada- se consolida en 2026 un fenómeno laboral que ya dejó de ser marginal: la expansión masiva de las plataformas digitales de transporte y delivery como principal refugio de empleo para jóvenes y trabajadores expulsados del sistema formal.
Con una desocupación del 9,5% -la más alta entre los grandes aglomerados del país según el INDEC- y una informalidad que supera el 43% de los ocupados, la región se convirtió en un laboratorio de la llamada “uberización” del trabajo.
El atractivo principal de Uber, DiDi, Cabify o PedidosYa en el Gran La Plata es su capacidad de ofrecer dinero inmediato en un contexto de alta incertidumbre económica. Un trabajador puede empezar a generar ingresos el mismo día que se registra.
Esa flexibilidad explica por qué no solo jóvenes desempleados, sino también estudiantes universitarios, trabajadores despedidos y empleados formales mal remunerados, recurren a estas plataformas como complemento de ingreso.
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