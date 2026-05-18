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Impulsan un proyecto que busca regularizar a los trabajadores de las aplicaciones

La iniciativa tiene como fin crear un registro oficial y garantizar los derechos laborales básicos

Impulsan un proyecto que busca regularizar a los trabajadores de las aplicaciones
18 de Mayo de 2026 | 18:03

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En las últimas horas, el titular de la cartera de Trabajo bonaerense, Walter Correa, exhibió los detalles de un nuevo marco legislativo. Esta propuesta apunta a ordenar la actividad de los prestadores de servicios de plataformas digitales en todo el territorio provincial. La medida establece la conformación de un padrón oficial y un esquema de protección para el sector, con el foco puesto en la seguridad y la asistencia estatal.

Durante su exposición en la Casa de Gobierno de La Plata, el funcionario destacó que la iniciativa persigue el propósito de respaldar a quienes hoy realizan sus tareas bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. La intención del Ejecutivo es fijar una base de garantías innegociables para estos operarios.

UN PADRÓN DIGITAL Y NUEVAS HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD

El texto legislativo define al Ministerio de Trabajo como la autoridad de aplicación, entidad que articulará acciones conjuntas con las áreas de Salud, Transporte, Seguridad y Gobierno. Una de las innovaciones más destacadas es la implementación de un software móvil conectado al sistema MiPBA. Esta herramienta permitirá registrar a los operarios, facilitar el acceso a diversas prestaciones y recopilar métricas precisas sobre el mercado.

Con respecto a la protección en la vía pública, la interfaz bonaerense incorporará accesos directos para alertas policiales y urgencias médicas. A su vez, la reglamentación exige la contratación obligatoria de pólizas frente a accidentes o invalidez, además de asegurar cobertura sanitaria durante los trayectos y la jornada de actividad diaria.


Cada vez más jóvenes prefieren salir a hacer viajes en vez de estudiar o buscar un trabajo de calidad / Foto: Demian Alday

"Con este proyecto queremos conformar un registro completo de trabajadores, un recurso que hoy no poseemos y que las empresas se niegan a facilitar", remarcó el ministro durante la presentación.

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TRANSPARENCIA EMPRESARIAL Y BENEFICIOS PARA EL SECTOR

Para lograr un mayor control sobre el mercado, la normativa obliga a las compañías multinacionales a reportar datos clave de sus operaciones. Entre las exigencias se encuentra la declaración de la cantidad de perfiles activos, la carga horaria promedio y los ingresos estimados.

En ese sentido, se delinearon ejes centrales de fiscalización y asistencia como inspecciones sobre los centros de distribución cerrados o tiendas invisibles a través de la geolocalización. Además, se planifica la instalación de paradores equipados con agua potable y espacios seguros para resguardar elementos, en coordinación con las comunas. Entre los beneficios, también se destacaron acuerdos con el Banco Provincia para ofrecer rebajas en repuestos, lubricantes e indumentaria de protección a los usuarios inscriptos.

El proyecto, sustentado en las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), busca clarificar la dinámica real de estas plataformas y mitigar las consecuencias negativas que recaen sobre los repartidores.

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Dinero en un clic: La Plata se vuelca más a las apps

En el Gran La Plata -La Plata, Berisso y Ensenada- se consolida en 2026 un fenómeno laboral que ya dejó de ser marginal: la expansión masiva de las plataformas digitales de transporte y delivery como principal refugio de empleo para jóvenes y trabajadores expulsados del sistema formal.

Con una desocupación del 9,5% -la más alta entre los grandes aglomerados del país según el INDEC- y una informalidad que supera el 43% de los ocupados, la región se convirtió en un laboratorio de la llamada “uberización” del trabajo.

El atractivo principal de Uber, DiDi, Cabify o PedidosYa en el Gran La Plata es su capacidad de ofrecer dinero inmediato en un contexto de alta incertidumbre económica. Un trabajador puede empezar a generar ingresos el mismo día que se registra.

Esa flexibilidad explica por qué no solo jóvenes desempleados, sino también estudiantes universitarios, trabajadores despedidos y empleados formales mal remunerados, recurren a estas plataformas como complemento de ingreso.

 
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