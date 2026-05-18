Una "boca de lobo": denuncian una luminaria apagada frente a un club de La Plata y temen por la inseguridad

Los habitantes de Barrio Norte manifestaron su profunda preocupación e indignación ante la falta de respuestas para solucionar un problema que afecta directamente a la seguridad pública de la zona. En ese sentido, denuncian que desde hace dos meses la luminaria pública de la calle 27 entre 37 y 38 se encuentra completamente apagada, dejando a oscuras un sector estratégico del barrio.

El foco del conflicto está identificado en el poste con el número 95410. Según relataron los frentistas, el apagón genera un perjuicio directo en materia de seguridad, volviendo la cuadra una zona propicia para hechos delictivos. Se trata de una arteria sumamente transitada tanto por vehículos como por peatones, debido principalmente a la intensa actividad social y deportiva que se desarrolla en el Centro de Fomento Manuel Alberti.

A dicha institución concurren personas de todas las edades durante los siete días de la semana, movilizando a vecinos de la zona y de otros puntos de la ciudad. Ante la persistencia del problema, los damnificados recurrieron a las vías oficiales, aunque sin éxito. "Llevo hechos cuatro reclamos a la línea 147. El primero fue asentado el pasado 8 de abril", explicó un vecino a EL DIA.

"La atención de los empleados telefonistas es excelente. En tanto que la respuesta municipal, ya a esta altura, podría calificarla de deplorable", lamentó. Tras más de 60 días de espera y promesas incumplidas, la paciencia de los vecinos se agotó y exigen que se pueda reparar el daño antes de tener que lamentar un hecho grave de inseguridad en el barrio.