Otro brutal crimen en La Plata: un enfrentamiento por el robo de una moto terminó con un hombre baleado
Otro brutal crimen en La Plata: un enfrentamiento por el robo de una moto terminó con un hombre baleado
Impulsan un proyecto que busca regularizar a los trabajadores de las aplicaciones
VIDEO.- Trenes y colectivos más caros: el impacto de los nuevos valores entre La Plata y CABA
VIDEO. Tensión en el centro platense por un hombre que se atrincheró en una vivienda
La Justicia busca determinar cuánto cobraba el hermano de Adorni en el Ministerio de Defensa
Amplían servicios en el Hospital Odontológico Universitario de La Plata con equipos de última generación
VIDEO. Un conductor agredió a un agente tras un operativo en pleno centro de La Plata
Cambios en la Línea 273: modifican el recorrido de dos ramales y hay queja en los vecinos de Gorina
El Municipio y ARBA lanzan operativo para desendeudar a 1.500 jubilados
Roberto Pettinato se refirió a la salud de su hijo Felipe: "Está enfermo y en tratamiento"
Machado culpable en Estados Unidos: podría complicar a Espert
Investigan la aparición del cuerpo de un hombre entre los montículos de basura del Ceamse de Ensenada
La sexta del Lobo igualó con la selección de México y está obligada a vencer a Gremio
EL DIA en Brasil: así arriban los hinchas del Pincha a Río de Janeiro para jugar con Flamengo por Libertadores
Con entrada libre y gratuita, la UNLP invita a diseñar proyectos tecnológicos y científicos
Una "boca de lobo": denuncian una luminaria apagada frente a un club de La Plata y temen por la inseguridad
El "Pata" Pereyra, el elegido de Gimnasia: qué inclinó la balanza para ganarle la pulseada a Vaccari
En fotos | Un desfile de la banda musical por las calles céntricas de La Plata deleitó a vecinos y transeúntes
Piden la detención de un odontólogo investigado por abuso tras una salida al exterior
Brasil anunció la lista de 26 jugadores con Neymar dentro de la nómina y disputará su cuarto Mundial
VIDEO. Abasto: chocaron un camión y un auto en la avenida 520, pero ninguno tenía registro ni seguro
Homenaje a Amelia Podetti en La Plata: la UNLP organizará un encuentro de filosofía y pensamiento argentino
La Justicia autorizó al Chiqui Tapia a viajar al Mundial: deberá pagar un monto y retornar a fines de julio
Martín Fierro: Ventura confirmó que Mirtha asistirá a la premiación en el Hotel Hilton
Chiche Gelblung en terapia intensiva: qué le pasó y cómo sigue su salud
Ritondo salió al cruce de los dichos de Martín Menem: “Poco ubicado”
El mercado de deuda, golpeado por la inflación global: el impacto en Argentina
Conmoción en Berisso: un operario murió al ser aplastado por un autoelevador en un corralón
Ya es más caro viajar a CABA desde La Plata: los nuevos valores del tren y las líneas 129 y 195
Debut y despedida para Tirante en Ginebra, mientras que Etcheverry avanzó con solidez en Hamburgo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los habitantes de Barrio Norte manifestaron su profunda preocupación e indignación ante la falta de respuestas para solucionar un problema que afecta directamente a la seguridad pública de la zona. En ese sentido, denuncian que desde hace dos meses la luminaria pública de la calle 27 entre 37 y 38 se encuentra completamente apagada, dejando a oscuras un sector estratégico del barrio.
El foco del conflicto está identificado en el poste con el número 95410. Según relataron los frentistas, el apagón genera un perjuicio directo en materia de seguridad, volviendo la cuadra una zona propicia para hechos delictivos. Se trata de una arteria sumamente transitada tanto por vehículos como por peatones, debido principalmente a la intensa actividad social y deportiva que se desarrolla en el Centro de Fomento Manuel Alberti.
A dicha institución concurren personas de todas las edades durante los siete días de la semana, movilizando a vecinos de la zona y de otros puntos de la ciudad. Ante la persistencia del problema, los damnificados recurrieron a las vías oficiales, aunque sin éxito. "Llevo hechos cuatro reclamos a la línea 147. El primero fue asentado el pasado 8 de abril", explicó un vecino a EL DIA.
"La atención de los empleados telefonistas es excelente. En tanto que la respuesta municipal, ya a esta altura, podría calificarla de deplorable", lamentó. Tras más de 60 días de espera y promesas incumplidas, la paciencia de los vecinos se agotó y exigen que se pueda reparar el daño antes de tener que lamentar un hecho grave de inseguridad en el barrio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí