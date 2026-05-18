Homenaje a Amelia Podetti en La Plata: la UNLP organizará un encuentro de filosofía y pensamiento argentino

La Plata será sede de una jornada de debate y reflexión centrada en el legado de Amelia Podetti, considerada una de las figuras más originales e influyentes de la filosofía nacional del siglo XX. El encuentro tendrá lugar este viernes 22 de mayo de 17:00 a 21:00 en las instalaciones del Instituto Superior del Profesorado “J.N. Terrero”, ubicado en la calle 15 entre 51 y 53.

Esta jornada de debate, titulada “Amelia Podetti: pensar la Argentina desde la historia, la cultura y el destino de los pueblos”, se presenta como una invitación abierta a la comunidad para formarse en torno al concepto del "pensamiento situado".

La organización del evento corre por cuenta de la Cátedra Libre Amelia Podetti de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en conjunto con la institución anfitriona. Según explicaron los impulsores de la iniciativa, la actividad es completamente libre y gratuita, pensada tanto para estudiantes y docentes como para el público general interesado en la historia de las ideas de nuestro país.

El encuentro estará estructurado en tres paneles temáticos consecutivos, en los cuales expondrán destacadas personalidades del ámbito académico, político y cultural de la región. Los ejes de discusión previstos abordarán diferentes aristas de la obra de la ensayista y filósofa

Se establecerá una mesa dedicada a analizar la vigencia de sus planteos teóricos frente a la realidad actual. Asimismo, existirá también un espacio para profundizar en las nociones de arraigo, identidad y los lazos comunitarios en su obra. Además, habrá un eje enfocado en el cruce entre la ontología y las expresiones culturales americanas.

A través de estos debates, las instituciones organizadoras buscan reactualizar las categorías conceptuales de Podetti, cuya producción intelectual legó herramientas fundamentales para interpretar la realidad histórica y el destino de la sociedad argentina desde una perspectiva asentada en el continente.