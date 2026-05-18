Un tuit en la interna libertaria, que causó la furia de Santiago Caputo

Un tuit dejó al desnudo que la interna en la cúpula libertaria no anda con chiquitas. Santiago Caputo, recién llegado de Estados Unidos, explotó y apuntó contra una cuenta anónima de X (@PeriodistaRufus), la cual había publicado un mensaje con un video de Instagram que criticaba a los suyos: el detalle es que el video había sido compartido por la cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la furia del asesor estrella, la cuenta se dio de baja pero fueron capturados decenas de posteos con ataques también al otro Caputo (Luis, ministro de Economía), la senadora Patricia Bullrich y hasta Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano).

“Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos (sic)”, acusó Santiago en X. Además compartió un tuit de algún integrante de las “Fuerzas del Cielo” que decía: “No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera”.

En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados se mantuvieron en silencio aunque dejaron trascender una cuestión muy técnica con lo que pudo haber pasado con ese tuit.

Resultó sorpresiva la reacción de Caputo boys de acusar, al menos públicamente, al sector que lidera la hermana del Presidente, Karina Milei.

Mientras, en el entorno de El Jefe aseguran que hay “un disgusto en la forma que el caputismo maneja la comunicación”. Y en ese sentido apuntan a que “lograron que el viaje que hizo a Estados Unidos (por gestiones económicas) y que lo del tuit tuviera una difusión terrible”.

Una disputa de antes

Lo cierto es que a disputa entre ambos bandos libertarios vuelve a su fase de agitación más importante desde mediados del año pasado, cuando Las Fuerzas del Cielo criticaron abiertamente el armado de las listas bonaerenses y nacionales que hizo la cúpula de La Libertad Avanza.