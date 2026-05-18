Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |El asesor se lo adjudicó a una cuenta de Menem

Un tuit en la interna libertaria, que causó la furia de Santiago Caputo

Un tuit en la interna libertaria, que causó la furia de Santiago Caputo
18 de Mayo de 2026 | 01:42
Edición impresa

Un tuit dejó al desnudo que la interna en la cúpula libertaria no anda con chiquitas. Santiago Caputo, recién llegado de Estados Unidos, explotó y apuntó contra una cuenta anónima de X (@PeriodistaRufus), la cual había publicado un mensaje con un video de Instagram que criticaba a los suyos: el detalle es que el video había sido compartido por la cuenta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la furia del asesor estrella, la cuenta se dio de baja pero fueron capturados decenas de posteos con ataques también al otro Caputo (Luis, ministro de Economía), la senadora Patricia Bullrich y hasta Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano).

“Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos (sic)”, acusó Santiago en X. Además compartió un tuit de algún integrante de las “Fuerzas del Cielo” que decía: “No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera”.

En el entorno del presidente de la Cámara de Diputados se mantuvieron en silencio aunque dejaron trascender una cuestión muy técnica con lo que pudo haber pasado con ese tuit.

Resultó sorpresiva la reacción de Caputo boys de acusar, al menos públicamente, al sector que lidera la hermana del Presidente, Karina Milei.

Mientras, en el entorno de El Jefe aseguran que hay “un disgusto en la forma que el caputismo maneja la comunicación”. Y en ese sentido apuntan a que “lograron que el viaje que hizo a Estados Unidos (por gestiones económicas) y que lo del tuit tuviera una difusión terrible”.

LE PUEDE INTERESAR

En abril la inflación se desaceleró, pero quedó aún lejos del índice cero

LE PUEDE INTERESAR

La Iglesia volvió a alertar sobre la crisis económica

Una disputa de antes

Lo cierto es que a disputa entre ambos bandos libertarios vuelve a su fase de agitación más importante desde mediados del año pasado, cuando Las Fuerzas del Cielo criticaron abiertamente el armado de las listas bonaerenses y nacionales que hizo la cúpula de La Libertad Avanza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet

Shell, Axion y Puma también remarcaron los combustibles en La Plata

VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" las Hilux en La Plata: inhibidores, seguimiento y fuga

FOTOS | Cientos de chicos y familias coparon Plaza Malvinas para cambiar figuritas del Mundial en La Plata

“Es tremendo”: el oscuro motivo por el que echaron a Mazzocco

EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
+ Leidas

Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco

Un masivo ataque con drones sacude a Rusia

Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

La economía de 2026 y la prueba electoral de 2027

Escándalo sin fin: Francia recibe nuevas denuncias vinculadas a Epstein

El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones

Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”

“No quedará nada”: Trump vuelve a advertir a Irán
Últimas noticias de Política y Economía

Atentos a Adorni: lo apuran por su declaración

Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”

Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno

Investigan sobreprecios en la compra de aviones
Policiales
Pesadilla en Barrio Norte: despiertan a una familia para asaltarla
Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Crecen las dudas sobre el sistema de fotomultas
Sorpresa por un operativo en el Autódromo Mouras
Conmoción total por la muerte de un menor de 12 años en Hernández
Espectáculos
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
¿Internado o no?: Luismi preocupó a sus fans pero ¿no pasó nada?
Andrés Bugallo llega a Italia con la bandera de la música argentina
Dominique, en pareja: “Estoy arrancando, en la etapa del enamoramiento”
“Susto, soledad”: a la hija de Maru Botana la pisó una moto y la pasó muy mal
Información General
Bolsitas de nicotina: dura advertencia de la OMS tras ser autorizadas en el país
Estudiantes argentinos competirán en EE UU con un cohete supersónico
Apuestas on line: lanzan recursos para su control
Los números de la suerte del lunes 18 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Ocurrencias: deseos de alto vuelo
Deportes
Estudiantes: rearma el once titular con cambio de esquema
La hoja de ruta del León rumbo a Río de Janeiro
Damonte va a la carga por un ex Pincha para Aldosivi
El Pata Pereyra inclinó la balanza y será el DT
La Sexta igualó en el debut ante Barcelona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla