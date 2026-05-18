Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”

Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
Construcción: el metro cuadrado en dólares a punto de su récord
Viajar a CABA ya es más caro: aumentaron el tren y las líneas 129 y 195
Un sospechoso detenido por los ataques antisemitas en La Plata
Martín Fierro 2026: la gran noche de la tevé, con sillas vacías y polémica
Belgrano se impuso en una definición para el infarto y jugará con River
Baobab se reinaugura con un Hot Sale imperdible: hasta 25% OFF en todo el salón
Vacantes en la Justicia: no puede ser un “toma y daca” que erosiona a las instituciones
El campo aumenta para este año la proyección de sus exportaciones
Anuncian plan de obras de infraestructura y conectividad en la Ciudad
El juez rechazó citar a “Chiqui” Tapia por la liberación de Nahuel Gallo
Un tuit en la interna libertaria, que causó la furia de Santiago Caputo
En abril la inflación se desaceleró, pero quedó aún lejos del índice cero
IOMA: la oposición busca crear una comisión bicameral para auditarla
El Concejo se prepara para votar la rendición de cuentas municipal
Carrera solidaria para ayudar a los bomberos voluntarios de Arturo Seguí
Presentan libro sobre el Museo para público infantil y adolescente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El mandatario encendió el debate en redes sociales al llamar a sus críticos como “intelectualmente limitados”
El presidente, Javier Milei, volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke”, una bandera discursiva presuntamente enfocada en la justicia social y los derechos humanos en el plano internacional.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.
El detonante fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto global de la “Teoría Francesa”, corriente a la que acusó de dar a luz a “la peor de las mierd ideológicas”.
Milei recogió el guante y redobló la apuesta con una dura chicana hacia sus detractores.
En una publicación a la que tituló “La derrota del wokismo”, advirtió: “Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto nos condenaron” y agregó: “Sin embargo, el desastre es cada vez más evidente”, para concluir refiriéndose a él mismo: “Pensar que alguien dijo Occidente está en peligro y lo trataron de loco…”.
Este fuerte posicionamiento no es aislado; se alinea de forma directa con la tónica de sus intervenciones en los principales estrados del mundo desde el inicio de su gestión.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta centroderecha: las movidas de Macri ya inquietan al Gobierno
LE PUEDE INTERESAR
Investigan sobreprecios en la compra de aviones
Para el Presidente, el avance de la cultura “woke” representa una amenaza a los valores occidentales y el funcionamiento de las economías de mercado.
A principios del año pasado, durante el Foro de Davos, el líder libertario ya había sacudido los consensos internacionales al calificar a la ideología woke como un “cáncer que hay que extirpar”, apuntando contra el feminismo radical, la agenda de género y el colectivismo económico.
El término “woke”, que en inglés significa “desperté” (el pasado de “wake”, despertar en inglés), surgió dentro de la comunidad negra de los Estados Unidos y quiere decir “alerta ante la injusticia en la sociedad, especialmente el racismo”.
El primero en utilizar esta palabra habría sido el escritor William Melvin Kelley en un ensayo del New York Times de 1962, pero resurgió en la última década con el movimiento Black Lives Matter –contra la violencia policial en Estados Unidos-, #MeToo -contra el abuso sexual- y a favor de los derechos LGBTIQ+.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí