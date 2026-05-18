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Política y Economía |Revivió la batalla contra la denominada cultura “woke”

Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”

El mandatario encendió el debate en redes sociales al llamar a sus críticos como “intelectualmente limitados”

Milei cargó contra los que lo tratan de “loco”
18 de Mayo de 2026 | 01:50
Edición impresa

El presidente, Javier Milei, volvió a encender el debate en las redes sociales al lanzar una nueva ofensiva contra el avance de la cultura “woke”, una bandera discursiva presuntamente enfocada en la justicia social y los derechos humanos en el plano internacional.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aprovechó el descargo de un referente tecnológico europeo para reflotar sus propias advertencias sobre el rumbo de las sociedades modernas y arremetió sin filtro contra quienes cuestionan su mirada geopolítica.

El detonante fue el posteo de un emprendedor francés que se arrepentía públicamente por el impacto global de la “Teoría Francesa”, corriente a la que acusó de dar a luz a “la peor de las mierd ideológicas”.

Milei recogió el guante y redobló la apuesta con una dura chicana hacia sus detractores.

En una publicación a la que tituló “La derrota del wokismo”, advirtió: “Parece que algunos la habíamos visto antes y aquí, los extremadamente limitados intelectualmente, sin poder pensar más allá de lo que les han impuesto nos condenaron” y agregó: “Sin embargo, el desastre es cada vez más evidente”, para concluir refiriéndose a él mismo: “Pensar que alguien dijo Occidente está en peligro y lo trataron de loco…”.

La polémica en Davos

Este fuerte posicionamiento no es aislado; se alinea de forma directa con la tónica de sus intervenciones en los principales estrados del mundo desde el inicio de su gestión.

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Para el Presidente, el avance de la cultura “woke” representa una amenaza a los valores occidentales y el funcionamiento de las economías de mercado.

A principios del año pasado, durante el Foro de Davos, el líder libertario ya había sacudido los consensos internacionales al calificar a la ideología woke como un “cáncer que hay que extirpar”, apuntando contra el feminismo radical, la agenda de género y el colectivismo económico.

El término “woke”, que en inglés significa “desperté” (el pasado de “wake”, despertar en inglés), surgió dentro de la comunidad negra de los Estados Unidos y quiere decir “alerta ante la injusticia en la sociedad, especialmente el racismo”.

El primero en utilizar esta palabra habría sido el escritor William Melvin Kelley en un ensayo del New York Times de 1962, pero resurgió en la última década con el movimiento Black Lives Matter –contra la violencia policial en Estados Unidos-, #MeToo -contra el abuso sexual- y a favor de los derechos LGBTIQ+.

 

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