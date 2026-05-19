Ancelotti confirmó la vuelta de Neymar

El técnico italiano de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, presentó la lista de 26 jugadores que jugarán la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con Neymar como figura principal.

Tras meses de incógnita por sus constantes lesiones e irregular nivel en el Santos de Brasil, el entrenador italiano terminó convocando finalmente a Neymar que disputará su cuarta Copa del Mundo y buscará el hexacampeonato para su país.

Entre las grandes ausencias de esta lista de 26 jugadores se encuentra el delantero del Chelsea, Joao Pedro, que anotó 22 goles en 43 partidos disputados en la temporada. La lista de convocados de Brasil para el Mundial:

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit. Volantes: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Endrick (Olympique de Lyon).