Camba se volvió a Ensenada con bronca

En uno de los partidos que cerró la duodécima fecha del torneo de Primera C, Defensores de Cambaceres no pudo sostener el envión anímico con que llegaba a este compromiso, y cayó por 2-0 ante Sportivo Barracas, partido que se disputó en la cancha de Almagro.

Los goles del Arrabalero fueron convertidos por Mauro Romay y Diego Perea, de penal.

La próxima presentación del Rojo será el sábado, nuevamente de visitante, esta vez, para enfrentar a Justo José de Urquiza, en Loma Hermosa. Dirigió Roberta Echevarría y Camba salió a la cancha con Santiago Calvo; Tiziano García, Mariano Alderetes, Pablo Fernández y Santiago Díaz; Javier Sequeyra, Esteban Coronel (cap), Rodolfo Fernández, Román Zárate; Alan Meschini y Bryan Schmidt. Cambaceres, en líneas generales, no hizo un buen partido. Estuvo impreciso con la pelota, errático en la marca y sin profundidad en los metros finales.

En el otro partido, Deportivo Español le ganó 1-0 al Club Mercedes.