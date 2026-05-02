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Inter palpita el partidazo entre Como y Napoli para desatar el gran festejo

Inter palpita el partidazo entre Como y Napoli para desatar el gran festejo
2 de Mayo de 2026 | 01:43
Edición impresa

El Inter puede por fin coronarse campeón de Italia este fin de semana ya que, con cuatro partidos por disputar, aventaja en 10 puntos al Napoli, que visita al Como esta tarde desde las 13.00 (hora argentina). Independientemente de lo que haga el Napoli, el Inter sabe que una victoria sobre el Parma mañana le garantizará su 21º título liguero y el tercero en seis temporadas. Jugarán hoy Udinese-Torino y Atalanta-Genoa. Ayer Lecce le ganó de visitante 2-1 a Pisa.

 

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