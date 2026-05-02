Cambaceres pretende regresar a la victoria

Con el claro objetivo de volver al triunfo, Cambaceres irá hasta Villa Scasso, al nuevo “Estadio Guaraní” para enfrentar desde las 15:30 a Deportivo Paraguayo, por la décima fecha, partido que será dirigido por Manuel Girett.

Para Camba no terminó resultando positivo el paso de dos partidos seguidos como local ante su gente. Logró un punto de seis, producto de la caída con Leones y el discreto empate contra Puerto Nuevo. No pudo seguir con la racha de tres éxitos al hilo que lo acercara a los puestos de arriba. Por eso necesita rápidamente otra victoria para volver a acomodarse en el campeonato.

En cuanto al equipo, el Indio Ortiz no lo confirmó, pero tendría un par de variantes respecto del último once.

La décima fecha de la Primera C, que comieza hoy, contempla además estos partidos:

A las 15:30, Cañuelas vs. General Lamadrid y Central Córdoba vs. Fénix . El resto se disputaraá mañana.