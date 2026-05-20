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Espectáculos |MARTÍN FIERRO: EL DÍA DESPUÉS

Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado

Pasó más de un cuarto de siglo hasta que las dos grandes figuras del espectáculo volvieron a hablarse. Hubo elogios, emoción y un abrazo sentido

Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado

Georgina Barbarossa y Moria Casán

20 de Mayo de 2026 | 06:08
Edición impresa

El tiempo es el mejor remedio para curar casi todas las heridas, aunque a veces se hace esperar. Moria Casán y Georgina Barbarossa hicieron que los años, más de 25, hicieran el trabajo “sucio”: las figuras de la farándula local se reencontraron en los Martín Fierro y, sin esperarlo, se fundieron en un abrazo, se dijeron cosas lindas en el odio y parecieron soltar una enemistad que cultivaron a lo largo del último cuarto de siglo.

Aunque eran amigas íntimas, una declaración en la televisión de Moria Casán terminó con el vínculo casi de cuajo. Corría el año 2000 y Barbarossa atravesaba una compleja situación familiar con su marido, Miguel “El Vasco” Lecuna, quien por entonces atravesaba un duro tratamiento de adicciones. Las palabras de La One la hirieron profundamente, en tanto, las sintió como una traición por la espalda porque era algo que ella le había contado en la intimidad.

“En un programa de televisión dijo ‘todos saben muy bien que era alcohólico y drogadicto’ mientras ‘El Vasco’ seguía su terapia de rehabilitación. Después siguió hablando mal de mi marido, después de muerto, por eso no la perdono, ni la perdonaré nunca”, contó Barbarossa tiempo atrás en una entrevista.

“En ese momento la quería mucho, le conté llorando lo que estábamos viviendo. Yo podría haber ocultado la adicción de mi esposo, pero preferí cuidarlo”, agregó la conductora.

Lo que vino después es conocido: años de dardos de un lado para el otro. Sin embargo, la noche del lunes, todo cambió.

En medio de la ceremonia de los Martín Fierro, y tras el dramático discurso de Lizy Tagliani tras recibir su premio, el conductor de la ceremonia Santiago del Moro llamó a Moria, Georgina y Carmen Barbieri al escenario. Y ahí sucedió la magia.

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Las tres posaron sonrientes para las fotos y después hubo palabras, abrazos y gestos de emoción. Lo que ocurrió en esos segundos se conoció ayer.

En “La mañana con Moria”, fue Casán quien primero reveló la intimidad de ese comentado momento. “Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”.

“Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita”, agregó la conductora.

Y siguió profundizando: “Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares. “Ella me dijo ‘te quiero’. Yo le dije ‘sorry si te lastimé’. Fue un momento verdadero, lindo y emotivo”.

Claro, también habló Georgina en su programa por Telefé. “Lo que pasó, pasó. Me dijo unas palabras muy lindas al oído, no voy a contarlas y yo también. Pero, sinceramente fue muy lindo lo que me dijo, aparte de Carmen que es mi hermana, pero a Moria yo la quise”, manifestó la conductora de “A la Barbarossa”.

Repasando lo sucedido entre las dos, reveló: “No tengo ningún problema, antes no la saludaba, era como una pared. Me parece que en un país que hay una grieta donde no podés hablar con nadie porque sos mileista, kuka, me parece que ya está. Somos grandes, somos abuelas”

Y para cerrar, Georgina fue contundente: “Fue lindo. Les digo una cosa, Moria me dijo una cosa muy linda y yo le dije: ‘Me vas a hacer llorar’, y ella me contestó: ‘Si querés llorar, llorá’. De verdad lo digo, en un momento en el que país está tan dividido no podemos seguir estándolo”.

¿Y CARMEN?

En el escenario, también estaba Carmen Barbieri, una figura con la que Moria Casán ha tenido los mil y un inconvenientes. “Yo era muy amiga del padre de Carmencita Barbieri. Luego ella debuta con nosotros en una revista y yo le regalo su primer vestidito. Soy muy amiga de la familia Barbieri y a Carmen la conozco desde muy chiquita. Después, en la vida, cada una va por su lado”, detalló la animadora.

“Es una mujer del espectáculo que admiro y respeto. Hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero mujeres del espectáculo como las que subimos ayer al escenario no hay muchas”, aseguró.

Y cerró incluyendo a Georgina: “No somos tan hipócritas en este ambiente. Somos tres mujeres que hemos recorrido un largo camino, cada una con una carrera impresionante”.

 

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