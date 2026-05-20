¿Mauro Icardi y la China Suárez vuelven a vivir en Argentina?

Mauro Icardi deberá definir su futuro en las próximas semanas, mientras el Galatasaray ya le acercó una propuesta para renovar su contrato.

En paralelo, su representante aclaró los rumores que lo vinculan con River Plate. A todo esto, la China Suárez tiene sus pretensiones.

Así, el futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray entró en una etapa clave. El club turco ya le presentó una oferta formal para renovar su contrato, que termina el 30 de junio, mientras siguen creciendo los rumores sobre un posible regreso al fútbol argentino y un supuesto interés de River Plate.

El encargado de hablar fue Elio Letterio Pino, agente del futbolista, luego de reunirse con Dursun Özbek, presidente del Galatasaray. "Hay algunos obstáculos con respecto a la extensión del contrato. Las conversaciones continúan", expresó sobre el avance de las charlas.

Según trascendió en Turquía, la propuesta del club incluye un vínculo por una temporada, con opción a extenderlo automáticamente si el delantero alcanza una determinada cantidad de partidos.

Además, lo que incidió, según el medio turco Fanatik, fueron "las políticas de sostenibilidad financiera, la edad avanzada del jugador y criterios de rendimiento".

También habría una baja importante en el salario respecto al contrato actual que mantiene el argentino, el cual se reduciría a la mitad de los 10 millones que cobra actualmente.

Allí, distintos medios turcos señalaron que Icardi pretende un contrato más largo y mantener un rol importante dentro del equipo. La llegada de nuevos delanteros podría modificar su lugar dentro del plantel y eso sería uno de los puntos centrales de la negociación.

En paralelo a las conversaciones por su contrato, también se cruzan aspectos personales vinculados a la China Suárez, cuyo entorno familiar y su vida en Argentina forman parte del contexto que rodea cualquier posible cambio de país del delantero.

Por otra parte, los rumores indican que si llegara a darse la salida de Mauro del fútbol turco, la China tendría dos debilidades: Argentina o Italia.

En ese sentido, una eventual salida de Turquía no solo abriría la puerta a otras opciones futbolísticas, sino que también impactaría en la dinámica familiar de ambos, especialmente en relación con sus hijos y la organización cotidiana en Argentina. Por ahora, se trata de escenarios que se analizan en el entorno del jugador, sin decisiones tomadas.