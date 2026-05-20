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Política y Economía |EL GOBERNADOR JUNTO A INTENDENTES PERONISTAS Y RADICALES

La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei

Kicillof afirmó que aumentó la mortalidad infantil y que las camas de terapia intensiva tienen niveles de ocupación del 80%

La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei

Kicillof y sus ministros junto a intendentes, en la Gobernación / PBA

20 de Mayo de 2026 | 05:05
Edición impresa

En la antesala de la Marcha Federal contra el ajuste en el área de Salud, el gobernador Axel Kicillof reunió ayer a unos 60 intendentes y afirmó que se registra una “catástrofe sanitaria” de la que responsabilizó a la administración nacional de Javier Milei.

“Las políticas de abandono del gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”, sostuvo. Y añadió: “No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”.

Kicillof aseguró que el ajuste se traduce en una aumento del 6,25% de la mortalidad infantil, del 37% de la mortalidad materna y del 80 por ciento en la necesidad de atención en los hospitales públicos.

“Debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura: como consecuencia, se ha sobrecargado todo el sistema público provincial y municipal”, sostuvo el mandatario bonaerense.

Del encuentro en la Gobernación participaron intendentes del peronismo en sus distintas vertientes, además de representantes de la UCR que en la previa difundieron un documento en el que reconocen el impacto del ajuste nacional, pero reclamaron que se incorpore a la discusión la situación y el funcionamiento del IOMA. Estuvieron Miguel Lunghi (Tandil), Francos Flexas (Viamonte), Martín Randazzo (General Lamadrid), Myriam Mongay (Lezama), Lisandro Hurcade (Magdalena), José Luis Salomón (Saladillo) y Román Bouvier (Rojas).

De hecho, legisladores de la oposición vienen reclamando la interpelación del titular de la obra social, Homero Giles, y además la creación de una comisión bicameral para proponen soluciones frente a las quejas de los afiliados y el recorte de prestaciones.

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Por su parte, el ministro de Salud Nicolás Kreplak abundó en números y estadísticas respecto de cómo el recorte nacional está sobrecargando los sistemas de salud de la Provincia y los municipales. En ese marco, expuso una caída del 9% en venta de medicamentos y una deuda de las obras sociales nacionales con el sector público de la provincia de Buenos Aires que asciende a 90 mil millones de pesos.

TERAPIA

También expresó que la ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales públicos del Conurbano bonaerense se encuentra en niveles entre el 80 y el 90% y detalló que aumentaron en un 35% de las internaciones totales en hospitales públicos entre 2023 y 2025.

Kreplak informó además que el 53% de las internaciones en el sector público corresponden a personas con obra social o prepaga. Esto refleja que hubo un aumento del 12% respecto a 2023.

Otro dato inquietante aportó el ministro. “Hoy tenemos solo un 32% de los mayores de 65 años vacunados”, sostuvo Kreplak.

En ese marco, el Gobernador anunció que la Provincia participará de la marcha de hoy.

Si bien los intendentes respaldaron las críticas al gobierno nacional por el ajuste sobre el sistema sanitario, lo cierto es que el abordaje del tema genera fisuras en el peronismo.

De hecho, en las últimas horas el senador provincial peronista Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia Sanitaria y Humanitaria en la Provincia, movida que generó malestar en la Gobernación.

Ishii reporta al esquema del kirchnerismo y su proyecto fue leído cerca de Kicillof como parte de la tensión interna entre ambos sectores.

Más allá de esa iniciativa hay jefes comunales que, en el marco de esta coyuntura, vienen planteando la necesidad de reorientar recursos para atender una demanda social creciente.

En ese contexto, Ishii salió a defender su proyecto. “Esto no es una bandera partidaria ni una discusión electoral. Cuando está en riesgo la salud y la vida de la gente, el Estado tiene la obligación de actuar y dar respuestas”, sostuvo el ex intendente de José C. Paz.

“Las intendencias reciben menos coparticipación y cada vez más responsabilidades para contener una demanda que crece todos los días. Hay obligaciones que corresponden a Nación y a Provincia, y no pueden seguir descargándose sobre los municipios sin recursos”, añadió.

 

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