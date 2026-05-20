El sexo con una menor que tiene en jaque a Evo

La figura de Evo Morales volvió a sacudir la política boliviana. El expresidente enfrenta hoy una causa judicial por presunta trata y tráfico de personas vinculada a una relación que habría mantenido con una adolescente cuando aún ocupaba la presidencia del país. El avance del expediente derivó en un pedido de captura, protestas callejeras y un clima de fuerte tensión política que mantiene a Bolivia en estado de crisis.

La denuncia original surgió en 2020, durante el gobierno interino de Jeanine Áñez. Entonces, autoridades bolivianas afirmaron que Morales habría mantenido entre 2014 y 2016 una relación con una menor de 15 años, con quien presuntamente tuvo una hija. Según la acusación, la adolescente figuraría oficialmente como madre de la niña y Morales como padre registrado.

La investigación quedó archivada poco después, cuando Morales se encontraba refugiado en Argentina y Luis Arce asumió el poder. Sin embargo, años más tarde, en medio del creciente enfrentamiento político entre Arce y su antiguo mentor, la Fiscalía de Tarija reactivó el expediente y reformuló la acusación bajo el delito de trata agravada de personas.

La fiscal Sandra Gutiérrez sostuvo que los padres de la joven habrían recibido beneficios y cargos públicos a cambio de permitir la relación. Uno de ellos permanece detenido preventivamente. La mujer involucrada, actualmente de 26 años, pidió asilo político en Argentina y difundió cartas en las que reconoció la relación con Morales y aseguró que es el padre de su hija, aunque denunció persecución política contra su familia. Hace pocos días debía comenzar el juicio oral en Tarija, pero Morales no se presentó. El tribunal lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de captura. Su defensa sostiene que nunca fue notificado personalmente.