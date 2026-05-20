Odontólogos suspenden la atención por PAMI y afecta a jubilados de La Plata
Odontólogos suspenden la atención por PAMI y afecta a jubilados de La Plata
Milei defendió a Menem, pero advirtió: “Santiago Caputo es mi hermano”
Acoso escolar: condenan a la Provincia por no actuar en un caso de bullying
Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona
La Hidrovía divide aguas en medio de polémicas, presiones y sospechas
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Boca empató ante Cruzeiro en una noche polémica y se complicó
VIDEO.- Final feliz para el elefante marino que apareció en Isla Santiago: subió al camión y lo devolvieron al río
Cartonazo vacante y pozo de $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Moria vs. Georgina: una traición, años de pelea y un acercamiento televisado
Fruta y verdura de estación: días para cítricos, repollo y brócoli
Dolor en La Plata por la muerte del profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Fuerte choque y caos de tránsito en 31 y 60: hubo un motociclista herido
Frío polar sin tregua este miércoles en La Plata: ¿hasta cuándo siguen las bajas temperaturas?
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 20 de mayo 2026
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Indagan a los acusados de querer vengar un robo a “sangre y plomo”
Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios
Un nene lucha por su remedio, contra el tiempo y la burocracia de la salud
Organizaciones sociales y sindicatos marchan contra el ajuste en Salud
Fallas en los planes de vacunación y riesgos para chicos en edad escolar
Un camión sufrió una falla mecánica y perdió gran parte de su carga de carbón en la rotonda Favaloro
Los números de la suerte del miércoles 20 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
La Provincia habló de “catástrofe sanitaria” y apuntó contra Milei
Alerta por hantavirus en la Provincia: Salud confirmó más casos y se incrementó la cifra de fallecidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
CARLOS BAROLO
La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay entró en su tramo decisivo, pero lejos de cerrarse en un clima de consenso, el proceso quedó envuelto en una serie de controversias que exponen la magnitud económica, política y estratégica de la principal ruta fluvial de Sudamérica.
El Gobierno abrió los sobres con las ofertas económicas y confirmó que las dos empresas finalistas —las belgas Jan De Nul y DEME— presentaron exactamente la misma propuesta tarifaria. Ambas ofertaron el piso previsto en el pliego: una tarifa inicial de US$ 3,80 por tonelada de registro neto, con futuros incrementos atados a la profundización del dragado.
Sin embargo, detrás de esa aparente paridad económica se desarrolla una disputa mucho más profunda, donde aparecen acusaciones cruzadas, cuestionamientos administrativos, sospechas sobre capitales extranjeros y fuertes presiones del sector exportador para que el proceso no vuelva a frenarse.
La principal controversia gira alrededor de las dos compañías que compiten por quedarse con una concesión de 25 años —prorrogable por cinco más— y que implicará inversiones estimadas en 10.000 millones de dólares para tareas de dragado, mantenimiento y señalización.
Jan De Nul parte con ventaja tras obtener una mejor calificación técnica y además cuenta con un peso simbólico difícil de ignorar: la empresa opera la Hidrovía desde hace más de tres décadas. DEME, en cambio, intentó posicionarse como una alternativa que permita romper con esa continuidad histórica.
En ese contexto comenzaron los cruces públicos. Desde DEME deslizaron sospechas sobre presuntos vínculos de Jan De Nul con capitales chinos, una acusación especialmente sensible en medio de la creciente disputa geopolítica global por infraestructura estratégica. La respuesta fue inmediata: Jan De Nul y su socia local Servimagnus emitieron comunicados negando cualquier relación actual con empresas estatales chinas y acusaron a su competidora de intentar “entorpecer” el proceso con “falacias malintencionadas”.
LE PUEDE INTERESAR
Fallas en los planes de vacunación y riesgos para chicos en edad escolar
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
La empresa belga incluso buscó mostrar alineamiento con intereses occidentales y estadounidenses, destacando sus proyectos en la costa este de Estados Unidos y asegurando que su estructura societaria es completamente privada y europea.
Pero el conflicto no terminó allí. Jan De Nul también presentó una impugnación contra DEME cuestionando la validez de su garantía de mantenimiento de oferta. Del otro lado, DEME evitó anticipar si impugnará el resultado final de la licitación, aunque dejó abierta esa posibilidad.
El Gobierno de Javier Milei insiste en mostrar la licitación como un procedimiento “transparente” y sin objeciones formales graves. De hecho, el Ministerio de Economía celebró que ninguna de las empresas hubiera impugnado las etapas previas del proceso. Pero alrededor de la licitación sobrevuelan cuestionamientos desde distintos sectores. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió observaciones sobre el proceso y organizaciones civiles intentaron frenar judicialmente la licitación mediante medidas cautelares. Aunque esos pedidos fueron rechazados, el debate sobre el esquema elegido sigue abierto. Uno de los principales puntos de discusión es si la operación debía licitarse en un único bloque o dividirse en distintos tramos. Algunos actores consideran que el esquema actual favorece la concentración y dificulta la competencia real, especialmente frente a un operador histórico como Jan De Nul.
“Apuntan a presuntos vínculos con capitales chinos de Jan De Nul, pero desde esa empresa lo niegan”
También aparecen críticas sobre el plazo de concesión. Entregar el control de la Hidrovía por un cuarto de siglo implica, para algunos especialistas, consolidar un modelo logístico y comercial de larguísimo alcance sin revisiones periódicas suficientemente profundas.
La disputa excede lo estrictamente técnico o económico. La Hidrovía conecta siete provincias argentinas y articula además intereses de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay. Por allí circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, incluyendo exportaciones agroindustriales y buena parte del transporte de contenedores. Por eso, detrás de la licitación también aparece una discusión geopolítica: quién controla la infraestructura crítica vinculada al comercio regional. Las referencias a capitales chinos no son casuales. En los últimos años, Estados Unidos incrementó su atención sobre la presencia china en puertos, corredores logísticos y obras de infraestructura en América Latina. La Hidrovía, por su peso estratégico, quedó inevitablemente dentro de esa discusión.
En ese marco, Jan De Nul buscó despegarse de cualquier sospecha de influencia china y hasta recordó que DEME había participado anteriormente en proyectos junto a empresas estatales del gigante asiático. Mientras tanto, el sector exportador presiona para que el proceso se cierre rápidamente. Entidades como la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA-CEC y cámaras portuarias respaldaron públicamente la continuidad de la licitación y reclamaron que no haya nuevas demoras.
El argumento central es económico: el Gobierno asegura que la nueva tarifa reducirá los costos logísticos y mejorará la competitividad exportadora argentina. Además, sostiene que la profundización futura del dragado permitirá aumentar la carga de los buques y abaratar costos operativos. Sin embargo, incluso allí aparecen discusiones. Desde Paraguay, por ejemplo, armadores fluviales cuestionan el sistema de cobro por tonelada de registro neto y advierten que las variaciones del caudal del río muchas veces obligan a navegar con cargas inferiores a las previstas.
La definición final llegará en las próximas semanas, pero el proceso ya dejó al descubierto la enorme sensibilidad que rodea a la Hidrovía. No se trata solamente de una licitación técnica. En juego están el costo logístico de las exportaciones, el control de una infraestructura estratégica, las relaciones internacionales y el modelo de administración del principal corredor fluvial del país. Por eso, más allá de quién gane finalmente la concesión, la discusión sobre la Hidrovía parece estar lejos de terminar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí