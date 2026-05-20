El regreso del "Bailando": Marcelo Tinelli llamó a Maxi López, de qué hablaron

Sin precisiones, la incógnita está abierta.Tras confirmar que recibió un llamado de Marcelo Tinelli, Maxi López habló sobre una posible participación vinculada al regreso del Bailando.

Así, Marcelo Tinelli llamó a Maxi López para sumarlo a un nuevo proyecto vinculado a su regreso televisivo, aunque el exfutbolista aclaró que la propuesta no fue para el Bailando y mantiene en reserva de qué se trató la conversación.

La versión surgió en medio del clima generado tras el anuncio del regreso del ciclo de Tinelli, que ya empezó a mover nombres del ambiente para lo que muchos describen como una etapa final del histórico formato.

Allí, comenzaron a aparecer posibles participantes y contactos informales con distintas figuras.

El regreso del "Bailando" está confirmado para este segundo semestre, proyectado como una edición especial y corta llamada "El último baile".

Marcelo Tinelli prepara este formato abreviado de unos 3 meses con figuras polémicas y el posible reencuentro de su jurado histórico, marcando un posible cierre definitivo del ciclo televisivo

Entonces, Maxi López fue consultado sobre su posible participación en el certamen y no esquivó la pregunta, aunque bajó las expectativas sobre su incorporación al programa. "Me llamó Marcelo", reconoció el exfutbolista, confirmando el contacto directo con el conductor.

Pero, López dejó en claro que la charla no estuvo enfocada en el Bailando ni en una propuesta de baile televisivo. "No fue para ese programa, es otra cosa", explicó, marcando una diferencia entre lo que se especulaba y el verdadero motivo del llamado.

A partir de esa aclaración, el exjugador evitó dar más detalles sobre el contenido de la conversación. Según deslizó, el intercambio con Tinelli continúa abierto y en desarrollo, lo que dejó la puerta entreabierta a futuras definiciones sin confirmaciones concretas.

"Estamos hablando", agregó Maxi López, sin profundizar en el tipo de proyecto que podría unirlo al conductor.