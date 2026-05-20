Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN

(7 Nº 923 - Te. 483-9947)

Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft (subt.) (3D).- 16:20, 18:30

Exit 8 (cast.).- 20:50

Exit 8 (subt.).- 23

Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14:10

En la zona gris (cast.).- 21:10

Hokum: La maldición de la bruja (subt.).- 23:10

Las ovejas detectives (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30

Top Gun (subt.).- 18:40

Mortal Kombat 2 (cast.).- 12:45, 15:15, 20:15, 22:45

Mortal Kombat 2 (subt.).- 17:45, 22:45

CINEMA CITY

(50 Nº 723 - Te. 423-5456)

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 17:40

El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12:30, 15:05, 20:20, 23

Mortal Kombat 2 (cast.) (4D).- 14:20, 18:45, 21, 23:15

Super Mario Galaxy (cast.) (4D)+(3D).- 12:10, 16:35

Super Mario Galaxy (cast.).- 12:10, 14:10, 18:30

El drama (subt.).- 20:50, 23:10

En la zona gris (subt.).- 16:20

CINEMA OCHO

(8 Nº 723 - Te. 423-5456)

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 12:15, 14:45, 17:20, 20, 22:35

Michael (cast.).- 12:55, 15:30, 18:10, 20:45, 23:15

La posesión de la Momia (cast.).- 18, 20:35, 23:15

Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14, 16

CINEMA PARADISO

(46 Nº 780 - Te. 483-4074)

El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12, 14:30, 17:05, 18:30, 19:40, 20:55, 22:15

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 23:10

Hoppers: Operación Castor (cast.).- 12, 14, 16

Top Gun: Maverick (subt.).- 22:50

Tu, yo y la Toscana (subt.).- 18:30, 20:40

Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14:10, 16:20

Michael (cast.).- 12, 14:40, 20:05

Michael (subt.).- 17:20, 22:50

CINEMA ROCHA

(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)

Michael (cast.) (Atmos).- 12, 17:30

Michael (subt.) (Atmos).- 14:45, 20:15, 23:05

El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 20:35

El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 13, 15:30, 18, 23:10

Obsesión (cast.).- 12, 16:20, 21:05

Obsesión (subt.).- 14:10, 23:15

Proyecto Fin del Mundo (subt.).- 18:30