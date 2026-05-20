Guía de cines

CINEMA SAN MARTÍN
(7 Nº 923 - Te. 483-9947)
Billie Eilish: Hit Me Hard And Soft (subt.) (3D).- 16:20, 18:30
Exit 8 (cast.).- 20:50
Exit 8 (subt.).- 23
Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14:10
En la zona gris (cast.).- 21:10
Hokum: La maldición de la bruja (subt.).- 23:10
Las ovejas detectives (cast.).- 12:10, 14:20, 16:30
Top Gun (subt.).- 18:40
Mortal Kombat 2 (cast.).- 12:45, 15:15, 20:15, 22:45
Mortal Kombat 2 (subt.).- 17:45, 22:45
CINEMA CITY
(50 Nº 723 - Te. 423-5456)
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 17:40
El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12:30, 15:05, 20:20, 23
Mortal Kombat 2 (cast.) (4D).- 14:20, 18:45, 21, 23:15
Super Mario Galaxy (cast.) (4D)+(3D).- 12:10, 16:35
Super Mario Galaxy (cast.).- 12:10, 14:10, 18:30
El drama (subt.).- 20:50, 23:10
En la zona gris (subt.).- 16:20
CINEMA OCHO
(8 Nº 723 - Te. 423-5456)
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 12:15, 14:45, 17:20, 20, 22:35
Michael (cast.).- 12:55, 15:30, 18:10, 20:45, 23:15
La posesión de la Momia (cast.).- 18, 20:35, 23:15
Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14, 16
CINEMA PARADISO
(46 Nº 780 - Te. 483-4074)
El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 12, 14:30, 17:05, 18:30, 19:40, 20:55, 22:15
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 23:10
Hoppers: Operación Castor (cast.).- 12, 14, 16
Top Gun: Maverick (subt.).- 22:50
Tu, yo y la Toscana (subt.).- 18:30, 20:40
Super Mario Galaxy (cast.).- 12, 14:10, 16:20
Michael (cast.).- 12, 14:40, 20:05
Michael (subt.).- 17:20, 22:50
CINEMA ROCHA
(49 e/ 7 y 8 - Te. 425-9873)
Michael (cast.) (Atmos).- 12, 17:30
Michael (subt.) (Atmos).- 14:45, 20:15, 23:05
El Diablo viste a la moda 2 (cast.).- 20:35
El Diablo viste a la moda 2 (subt.).- 13, 15:30, 18, 23:10
Obsesión (cast.).- 12, 16:20, 21:05
Obsesión (subt.).- 14:10, 23:15
Proyecto Fin del Mundo (subt.).- 18:30
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