Secuestraron 13 motos en diferentes barrios

La Comuna local llevó adelante un nuevo despliegue de operativos con intervenciones en distintos barrios orientadas a reforzar la prevención, el orden del tránsito y la convivencia urbana. Desde la Secretaría de Seguridad se realizaron controles vehiculares que permitieron fiscalizar 248 vehículos y secuestrar 13 motos por distintas irregularidades, con procedimientos concentrados en 7 y 50 y Plaza Malvinas. Hubo 1.700 infracciones.

En paralelo, se registraron cuatro aprehensiones vinculadas a hechos delictivos, entre ellas dos personas por robo y otras dos interceptadas mientras se trasladaban en una camioneta en el Centenario por tenencia de armas de fuego y municiones.

Por su parte, la Secretaría de Control Urbano y Convivencia desplegó un esquema integral de trabajo con fuerte presencia para ordenar y prevenir desmanes en eventos masivos, actividades deportivas y puntos estratégicos.