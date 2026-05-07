Asaltaron y golpearon a la propietaria de un almacén

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Se acercaba el final de la tarde del martes, cuando una mujer de 31 años, dueña de un almacén de Los Hornos -junto a su esposo- se vio imprevistamente reducida por asaltantes que además de robarle la atacaron a golpes.
Fuentes policiales de esa jurisdicción permitieron saber que el violento atraco se produjo -alrededor de las 19 de esa jornada- en un local de ese rubro que está en 63 entre 138 y 139, de donde los dueños robaron “50 mil pesos, una notebook, un celular y mercadería”.
Uno de esos voceros informó que, en esas circunstancias, entró al comercio un delincuente con un casco de moto puesto en la cabeza y que no tardó en amenazar de muerte a la comerciante con un revólver. La llevó hasta el mostrador y “le exigió que le entregara todo el dinero. La mujer le dijo que solo tenía el que había en la caja y eso enfureció al ladrón, que la empujó al piso y le pidió más plata. Luego entró un cómplice y con ella en el suelo, le pisaron la espalda”.
POR MES*
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