En tono de amenaza, mostraron poder de fuego

Un hombre presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue una serie de presuntos episodios de violencia, amenazas y hostigamiento ocurridos en la zona de 41 entre 125 y 126.

Según expuso en la presentación judicial, el hecho más grave ocurrió durante la madrugada del 30 de abril, cuando habría sido atacado por varias personas mientras se encontraba frente a su vivienda. De acuerdo a su relato, la agresión incluyó insultos, lanzamiento de piedras y detonaciones de arma de fuego.

El denunciante sostuvo además que los episodios “no constituyen un hecho aislado”, sino que formarían parte de un conflicto previo y reiterado con los acusados.

En el escrito también pidió medidas de protección urgentes para él y su familia debido al temor por nuevas agresiones.

Asimismo, solicitó que se analicen cámaras de seguridad instaladas en la zona para esclarecer lo sucedido.

La causa quedó a disposición de la fiscalía correspondiente, que deberá determinar los pasos a seguir en la investigación.