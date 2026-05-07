Medina y Piovi siguieron el partido desde el palco

Alexander Medina y Ezequiel Piovi, entrenador y jugador de Estudiantes respectivamente, siguieron el partido ante Cusco FC en uno de los palcos del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con mates y galletitas.

Cabe recordar, que el Cacique fue expulsado en la jornada pasada ante Flamengo. En tanto que en el mismo encuentro, el mediocampista alcanzó la tercera amonestación, por lo cual, debió cumplir la fecha de suspensión.