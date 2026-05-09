Avanzó Cerúndolo y hoy juega Tirante

Francisco Cerúndolo tuvo un estreno demoledor en el ATP Masters 1000 de Roma y avanzó con autoridad a la tercera ronda tras aplastar al chileno Alejandro Tabilo por 6-0 y 6-2, en una de sus mejores actuaciones de la temporada.

Cerúndolo, que llegaba al Foro Itálico con la necesidad de recuperar terreno en el ranking, dejó una imagen más que positiva en su debut: mostró un tenis agresivo, preciso y sin fisuras desde el inicio.

En la próxima ronda, el nacido en Buenos Aires enfrentará al italiano Lorenzo Musetti o al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

En contrapartida, Sebastián Báez sufrió una durísima derrota y quedó eliminado luego de caer con claridad frente al kazajo Alexander Bublik por 1-6 y 2-6.

En este torneo se presentará hoy el platense Thiago Tirante ante el inglés Carrie Norris desde las 6 de la mañana.