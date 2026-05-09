Argentinos-Lanús, a todo o nada

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Argentinos recibirá hoy a Lanús desde las 21:30, en un encuentro que será a todo o nada por un lugar en los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona y contará con la transmisión de TNT Sports Premium.
El Bicho llega a este encuentro luego de haber realizado una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B con 29 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza y River.
Desde la llegada de su director técnico, Nicolás Diez, se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, ya que el año pasado tuvo buenas actuaciones tanto en el Apertura como en el Clausura, aunque se quedó con las manos vacías ya que flaqueó en los partidos de eliminación.
Lanús, por su parte, atraviesa un inmejorable momento, ya que en los últimos meses se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, derrotando en esta última al todopoderoso Flamengo de Brasil, que está plagado de estrellas de primer nivel. Pero viene de ser goleado por la Copa y pese a la altura lució cansado.
Argentinos: Cortés; Prieto, Riquelme, Álvarez, Lozano; Oroz, Fattori, Lescano; Molina, Morales y López Muñoz. DT: Nicolás Diez.
Lanús: Losada; Marcich, Canale, Izquierdoz, Guidara; Medina, Cardozo; Carrera, Moreno, Salvio; Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
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