Virginia Innocenti: “Cuando la actriz está activa siempre mi almita quiere cantar”

La destacada artista presentará en La Plata "En la luna", el disco que nació de su "necesidad urgente" de reencontrarse con la música y la poesía

Reencontrada con la cantante, aquella que de todos modos siempre estuvo ahí, latente, mientras la actriz se consolidaba como una de las más destacadas de su generación, Virginia Innocenti llegará este fin de semana a la Ciudad para presentar “En la luna, canciones de amor”, un material que la ayudó a volver a conectar con la música y la poesía de una forma “amorosa”.

A dúo con el maestro Sergio Zabala, Innocenti traerá un puñado de zambas, boleros, tangos y clásicos de autores fundamentales como Leonardo Favio, Nino Bravo, Simón Díaz, Gabo Ferro, Gloria Trevi, Chico César y Carlos Gardel, en una velada que propiciará el “encuentro de corazones” y que la artista presenta como un espacio para “escuchar y escucharse”.

Con treinta años de carrera escénica, en la que ha sido formada y dirigida por los directores más prestigiosos del país, Innocenti, creadora y protagonista del exitoso musical “Dijeron de mí” sobre la vida y obra de Tita Merello, ha editado los discos “Habrá” (2004), “En Agua Negra” (2006) y “En la Luna” (2018), su obra más reciente y el motivo de su visita platense que se concretará el viernes, desde las 21.30, en Ciudad Vieja, 17 y 71.

Inspirada en artistas tan diversos como Mina, PJ Harvey, Liliana Vitale, Nina Simone, Violeta Parra, Eladia Blazquez, Chavela Vargas, Edith Piaf, Bjork, Liliana Herrero, Susana Rinaldi, Lidia Borda y Mercedes Sosa, la actriz y cantante dialogó con EL DIA sobre la música, la actuación y el momento fundamental que están viviendo los mujeres en todo el mundo.

-¿Cómo nació “En la Luna”?

-Nació como una necesidad, urgente, de reconectar con la música, con la canción y con la poesía, con un espacio de intimidad amorosa musical.

-¿Qué te generan la música y la poesía? ¿Y qué buscas generar con tu música en los demás?

-Yo aprendo y aprendí mucho de las canciones, de la poesía, de la belleza, de la palabra. Me conmueve mucho nadar esas aguas. Me conmuevo, me gusta conmover, correr al que escucha del lugar de adormecimiento para invitarlo a un estado de ensueño, que son cosas diferentes. A mí la música y la poesía me recuerdan que la vida es algo bastante más profundo e intenso que esta cotidianeidad en la que a veces estamos enredados. Por eso quiero generar un espacio de encuentro de corazones con lo que hago. Yo siento que los mejores momentos de mi vida siempre han estado vinculados con la música y la poesía. Por eso me gusta invitar a la gente a que se detenga a escuchar, escucharse.

-La mayoría de la gente te conoce como actriz pero, antes, fuiste cantante. ¿Por qué explotó primero la actriz?

-Arranqué actuando porque me convocaron para actuar. En ese momento empezaron a convocarme para trabajos actorales. De todos modos, siempre en la mayoría de mis trabajos como actriz o he cantado o he bailado. La actriz también está enriquecida. Yo soy una sola persona y apelo a todas mis herramientas expresivas en todos mis trabajos. No son compartimentos estancos ni divididos.

-¿Y que te llevó, hace ya varios años, a prestarle más atención a la cantante?

-Como actriz formo parte de la creación de un otro. Como música, cantante, poeta, lo que presento es mi propia obra. Eso es lo que hace que me den más ganas o tenga más deseo de involucrarme en mis propios proyectos, porque además cuando canto no estoy representando un personaje, sino que está ahí mi alma sonando desnuda. Estoy muy agradecida a la actriz, al tránsito por los escenarios, porque creo que fueron todos esos trabajos los que me abrieron la puerta a la posibilidad de que la gente tenga interés en lo que hago como cantante.

-¿Cómo conviven la cantante y la actriz? ¿Lucha una por salir cuando la otra está “activa”?

-(risas) Sin dudas estamos inmersos en un discurso que siempre busca polarizarnos pero yo en general no lucho ni con mi deseo ni con mis sentimientos, al contrario, trato de que fluyan. No estoy escindida. Todas estas formas de expresión forman parte de un todo. Igual confieso que cuando la actriz está activa siempre mi almita quiere cantar, y si hay alguna oportunidad de cantar dentro de la trama que tiene que desarrollar el personaje, siempre está bueno, y los directores saben que si eso se puede incorporar resulta muy satisfactorio para todos.

-¿Cómo viviste, en este sentido, la experiencia del musical “Dijeron de mí”, que escribiste y protagonizaste?

-Fue un antes y un después porque a través de ese trabajo creo que el mundo artístico pudo escuchar mi obra, mi mirada sobre un personaje. Fue la primera obra de teatro musical que me tuvo como autora, como generadora del proyecto, y como intérprete actoral y musical. Creo que ‘Dijeron de mí’ fue una experiencia fundante. Es un trabajo que adoro, que realmente me conmueve, me gusta mucho recordar y repasar.

-A pesar de tu gran carrera en las artes escénicas, con picos de popularidad, siempre te has mostrado con bajo perfil. ¿Fue una decisión o tiene que ver con un modo de vida?

-Ambas cosas. Una decisión y un modo de vida. No me gusta alimentar en los demás la idea de la estrella, inalcanzable. Me gusta la idea de la trabajadora del arte. El arte, las manifestaciones artísticas son patrimonio de todos los seres humanos. Todos podemos cantar, escribir, narrarnos, actuar. Escuchar nuestra propia voz y darla a conocer. Manifestar nuestros sentimientos, nuestras angustias, alegrías. Preguntarnos qué es esto de estar vivos. Me gusta transitar eso. Aprender, profundizar, convocar a los demás a ese ritual de la representación para poder conocer un poquito más de lo que es esto de vivir, conocer un poquito más las cuestiones del alma humana, los misterios de la vida. Eso no va de la mano de vender una imagen de alguien inalcanzable y que no transita las mismas cuestiones que transitan todos los seres humanos.

-Formás parte del colectivo de artistas que busca despenalizar el aborto... ¿Cómo ves este momento de preponderancia de la mujer?

-Creo que estamos viviendo un momento de revolución, de cambio de consciencia, de paradigmas, que estamos gestando y dando a luz las mujeres. Me siento un poquito madre de todas estas jóvenes y estoy ahí, codo a codo, con mis congéneres, y también me siento cuidada y abrazada por mis mujeres mayores. Creo que es un momento muy importante para la mejora de la calidad de vida de todos los seres humanos, y de todo lo que vive en este planeta. Porque eso es lo que defendemos: que termine la hipocresía, que termine el proyecto de muerte, de los juzgamientos, del camino tan doloroso que hemos tenido que transitar las mujeres a lo largo de la historia, y que podamos vivir en un mundo más inclusivo que respete todas las formas de existencia.

-¿En qué estado está la actriz?

La actriz está excelentemente bien, goza de muy buena salud (risas). Recientemente se emitió en Telefé el capítulo que grabé con Jorge Marrale para “Rhizoma Hotel”. Estoy muy contenta de haber vuelto a trabajar con Jorge después de tantos años, fue un placer enorme. Pero como actriz sigo generando proyectos. De hecho, ahora, está muy contenta de ir a cantar a La Plata (risas), porque yo llevo a la actriz conmigo a todos lados.

-¿Qué nos podés anticipar sobre el show?

-Vamos a interpretar “En la Luna”, y siempre incorporamos algunas nuevas joyitas.