“Familia sumergida”: una mujer, un duelo y la fuga hacia lo fantástico

Tras ser premiada en San Sebastián, se estrena en cines la ópera prima de María Alché, protagonizada por Mercedes Morán

La hermana de Marcela acaba de morir y, mientras ella hace su duelo, debe desarmar la casa: agobiada por las circunstancias, la tristeza, el calor, los días de Marcela comienzan a confundirse. ¿Otra película sobre duelos? No: “Familia sumergida”, cinta nacional que se estrena mañana en la Ciudad, filma ese proceso donde los trámites cotidianos (desde la presión de los hijos hasta el reparto de los bienes) se mezclan con los pensamientos de trascendencia y finitud, aprovechando la confusión de su protagonista para escapar hacia lo onírico.

“La película propone una indagación de los caminos personales de la protagonista que en estado de despedida, se permite otro modo de estar. Existe un tránsito entre estos dos tiempos: uno cotidiano y familiar, y otro mas abismal, cíclico, eterno, asociado a las preguntas por el sentido de las cosas”, explica María Alché, que dirige en “Familia sumergida” su primer largometraje: de larga carrera como actriz, y recordada por su debut en la pantalla grande en “La Niña Santa”, Alché es egresada en la Enerc y lleva algunas temporadas dirigiendo cortometrajes con los que viajó por varios festivales.

En su primera experiencia detrás de cámara para un largo, construyó una película soberbia, una experiencia sensorial que coquetea con el otro lado de las cosas con poesía y que le valió hace días el premio Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián.

“Familia sumergida” se venía gestando, dice Alché en diálogo con EL DIA, en su interior hace algunos años. Multifacética, la artista intervino una serie de fotos con familiares en edades donde no los había conocido, interponiendo su cuerpo en las fotos, y presentó la serie en una muestra en 2012: un trabajo que hablaba sobre los espacios, los tiempos, las generaciones, y el primer eje de la película. Con su trabajo en los cortos, explica, “empecé a inventar un lenguaje” que de manera natural decantaba en “una naturaleza fantástica”. En su cabeza, mientras tanto, aparecían imágenes de un verano, del calor.

Todos estos hilos se unieron para la construcción del particular universo del filme, donde lo familiar convive con lo fantástico y el calor otorga fisicalidad al agobio de su protagonista frente a las circunstancias, entre las cuales está su familia, aunque no todo es agobio en esa casa: también allí la familia juega a ser otros, disfrazándose y riendo.

“Cada uno está interpretando un rol: hay algo de construcción, de actuación. Ella interpreta el rol de madre, el de hermana, de amante, de compañera. Me gusta esa idea de que cada uno de nosotros, en combinación con otra persona, está en un rol determinado: ahora yo estoy en el rol de entrevistada, en casa estoy en el rol de ama de casa... Todos interpretamos, de acuerdo a la circunstancia, un rol”, cuenta Alché. Y el duelo le permite a Marcela interpretar otro rol, abrir nuevas puertas que quiebran el cotidiano.

La idea del juego actoral dentro del filme la tomó de su propia familia, “que es muy histriónica”, aunque también sumó a los actores a improvisar. “Cuando a los actores le empezás a proponer cosas sobre una familia, cada uno apela a su propio imaginario, todos tienen una referencia sobre el tipo de peleas, vínculos, la caprichosidad, ese tiempo compartido haciendo nada. Se fueron mezclando ideas mías con todo lo que le fueron aportando los actores con su imaginario”, explica. El resultado es una película que construye un particular lenguaje entre sus personajes, verbal y físico, reflejo de las lógicas impenetrables de cada familia.

Pero Alché no lleva esa construcción detallista a lo naturalista, sino hacia el fantástico: “Me gusta esa idea de que una película pueda virar: empezar de una manera y cambiar”, revela la cineasta, que escribió el filme pensando en un inicio marcado por el realismo: en las primeras escenas, Alché retrata con detalle los objetos que se mudan de la casa de la hermana de Marcela a la casa familiar, poblando y sumando al “mundo circular”; pero “toda esa locura de objetos empieza a hacer despegar la película hacia una zona más fantásticas”, interpreta la directora.

Protagonizada por Mercedes Morán, que se consolida como la gran dama del cine nacional, la cinta vuelve a reunir a las protagonistas de “La Niña Santa” en una película que remite a ciertas texturas (particularmente, ese calor turbio) del cine de Lucrecia Martel, directora de aquel filme, aunque Alché menciona otras influencias: filmó la película con “muchos fotógrafos en mente: William Eggleston, por el manejo del color y los encuadres; Larry Sultan que saca fotos de sus padres en su casa, Tina Barney. Y algunas fotografías en particular eran puntos de referencia para algunas escenas”, cuenta. También repasó videos familiares. “Escenas de filmes no vimos muchas”, confiesa, aunque sus directores favoritos, como Cassavetes, no pueden evitar colarse, al igual, dice, que “algo de la libertad con la que Fellini introduce elementos surrealistas”.