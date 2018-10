El Videoanalista: Facundo Juárez y un trabajo tan silencioso como fundamental en Gimnasia

Por: NICOLÁS LAMBERTI

Su trabajo es silencioso y nada vistoso pero es una herramienta preponderante para cualquier cuerpo técnico. Se empapa cuando llueve, se congela en invierno, se insola en el verano y se trepa por las paredes cuando cree que su cámara no está en la posición adecuada para filmar a la perfección el partido del día. É sta es la radiagrofía de Facundo Juárez , el "Videoanalista" que tiene Gimnasia y que trabaja codo a codo con Víctor Bernay y Pedro Troglio para que el equipo estudie a los rivales y defina el plan de juego de cada fin de semana. Todo lo que se verá en la cancha, hab rá pasado antes por su computadora.

Facundo incursionó en el mundo del deporte trabajando junto al hockey de Santa Bárbara en 2012, luego tuvo una gran experiencia de un año con Las Leonas en 2013 y recaló en el Lobo en 2014, tras conseguir una reunión con el mismo cuerpo técnico actual.

Su paso por la Selección argentina de hockey femenino le permitió cosechar conocimientos y aprendizajes. Tuvo la oportunidad de descubrir los avances tecnológicos visitando diferentes países desarrollados y los capitalizó rápidamente para jerarquizar su trabajo.

“ Arranqué con Santa Bárbara, después estuve un año en las Leonas donde aprendí mucho y a Gimnasia llegué en 2014 porque un amigo en común que tenía con Víctor (Bernay) pudo conseguirme una reunión con ellos. Pasé por Tigre con Pedro (Troglio) y después volví al Lobo. En ese año con Las Leonas estuve en varios torneos como el Panamericano que ganamos, en una Liga Mundial en Londres, otro torneo en Australia y la Liga Mundial en Tucumán. Aprendí mucho porque tenía todo a disposición y tenía mucho contacto con gente de otros países que están mucho más avanzados que nosotros en cuanto a la tecnología ”, contó el protagonista.

Lo que hace Facundo no es moco de pavo. Gimnasia jugará el fin de semana basándose en lo que el entrenador perciba a partir de una investigación suya respecto al adversario de turno. Desde su “búnker” de Estancia Chica, marcará las virtudes y los déficits del rival con un objetivo claro: contribuir en la construcción de victorias.

“ Hago el análisis del partido y una filmación con una cámara que te da una mejor perspectiva respecto a la cámara de televisión. El análisis es para ver errores y aciertos en conjunto con el técnico y su ayudante. Después se hace el análisis de los últimos tres partidos del rival y se cortan unos diez ítems de movimientos ofensivos y defensivos que pide el cuerpo técnico. Una vez que hago eso se los paso para que ellos saquen las conclusiones futbolísticas del equipo contrario. Tras esto, me hacen una selección para después mostrarle a los jugadores. Todo este trabajo es en conjunto con Víctor Bernay y después le pasamos los informes a Pedro (Troglio). De acuerdo al informe del video del rival es lo que se decide en cuánto al trabajo de la semana y cómo van a jugar de acuerdo a lo que ven”, explicó.

Además, comentó que este trabajo, aunque con menos rigurosidad, también se hace en vivo para repasar algunas cuestiones en los entretiempos de los juegos: “Hacemos los partidos en vivo y un análisis de cuatro o cinco jugadas por si el técnico necesita ver algo en el entretiempo. También se hace la filmación en los entrenamientos para que quede un registro y para corregir errores si quedó alguna duda en la práctica de fútbol”.

El avance que ha tenido la tecnología en el último tiempo, le posibilita a Juárez agilizar su trabajo y también perfeccionarlo. “Si bien lo de los videos no es algo nuevo, porque viene desde hace tiempo, con el avance de la tecnología, el internet y los videos digitales tenés mayor acceso a todas las plataformas que te muestran las ligas del mundo. Accedés a mucha información en menos tiempo y eso te permite facilitar el trabajo y aggiornarlo. Ahora los programas te permiten hacer la edición más fácil y hasta compartís las cosas por whatsapp con los jugadores. Es decir, la tecnología lo hace más completo y fácil ”.

De todos modos, respecto al avance tecnológico en el fútbol es precavido y destacó que ya no debe ir más lejos para no atentar contra la esencia del deporte: “Con lo que se avanzó hasta el último Mundial está bien. No creo que haga falta más porque perdería la esencia del fútbol. Hay que rever también lo que pasó en algunos partidos de la Libertadores (VAR), porque si está mal aplicada va a perjudicar siempre. En todo caso habría que rever las formas en las que se usa ”.

Claro que estar en la oficina que tiene en el predio de Abasto es sólo una parte, quizás la más cómoda, de su trabajo. Porque primero hay que filmar y la filmación debe ser clara y de calidad. Para eso, la cámara que lo acompaña siempre deberá tener la ubicación adecuada para tomar las mejores imágenes que después deberán ser analizadas.

Pero todas las canchas no tienen las comodidades necesarias y en más de una ocasión tuvo que apelar al ingenio para lograr la toma ideal.

“ Hay clubes que no tienen lugares adecuados y tenés que treparte a varios lugares o estar camuflado entre los hinchas locales. Me tocó estar en la Bombonera rodeado de gente de Boca, me tuve que trepar de una pared en la cancha en construcción de Independiente y en las pretemporadas hay un montón de canchas que no están preparadas, me he bancado lluvias, frío. Me ha pasado de todo ”, recuerda con una sonrisa, dejando en claro que más allá de los percances, disfruta de lo que hace.

BERNAY: “ES UN EDITOR COMPLETO QUE SABE DEL JUEGO Y DE TÁCTICA”

La importancia que tiene el videoanálisis y la labor que realiza el editor también fueron reconocidas por la mano derecha de Pedro Troglio. Víctor Bernay conoce a la perfección los gajes del oficio y el profesionalismo que tiene Juárez para elaborar cada análisis.

“ Facundo es un gran profesional, predispuesto las 24 horas al trabajo. Lo he llamado a la 1 de la mañana, le he escrito a las 10, al mediodía y no hay horario. Él responde siempre. Que un profesional tenga siempre el celular abierto para trabajar las 24 horas es de suma importancia para nosotros y Facu siempre lo tiene ”.

Asimismo aseguró que “tiene capacidad y mucho conocimiento de los sistemas operativos y demás. Es un editor de video muy completo y capaz, que se ha preocupado en aprender sobre el juego y sobre la táctica, porque ha entendido eso como una necesidad vital para su tarea” .

Para el colaborador de Pedro, todo este trabajo que hacen conjuntamente con Facundo es fundamental para muchas cuestiones que desembocarán luego en decisiones tácticas.

“ Al videoanálisis la considero una herramienta importante ya que gracias a un par de ítems que tenemos podemos hacer un mapa importante del rival tanto en acción defensiva como ofensiva, en las transiciones y en la pre-transiciones. A partir de esos videos es cómo describimos al rival y buscamos preestablecer qué ejercicios tenemos que utilizar de nuestra rama para quebrar el sistema defensivo del rival. Y también para determinar cuál será la zona más favorable para ejercer presión y forzar el error del adversario” , explicó.

En tanto, B ernay también aseguró que si bien el modelo de juego es uno solo, siempre es necesario mirar al rival para realizar adaptaciones: “ Primero describimos varios ítems para atacar y defender que tiene el rival, y a partir de ahí, decidimos cuál será el modelo adaptado de juego. Porque el modelo es uno y lo vamos a respetar siempre, pero sí consideramos que hay que realizar ciertas adaptaciones como por ejemplo cuál será el sector de presión a elegir ”.

NADA TE GARANTIZA LA VICTORIA

Más allá de que todo esto puede acercarte un poco a la victoria, nada te la puede asegurar. “Tener mil drones no te garantiza nada si no tenés llegada al jugador”, dijo en su momento y con buen tino el Secretario Técnico del Lobo, Hernán Darío Ortiz.

Y Facundo, si bien en su labor está más cerca del drone que del futbolista, coincidió con la afirmación “Coincido con lo que dijo el Indio, porque tener toda la tecnología del mundo no significa que ganes todos los partidos”, destacó, aunque también coincidió con Bernay en que “es una herramienta importante, que puede darte mayor objetividad respecto a lo que ves en la cancha. No vas a ganar o perder sólo por eso, pero sí es un tema muy importante. No es lo mismo ver un partido desde el nivel del banco de suplentes a verlo con una cámara que está a 20 metros de altura. Creo que es importantísimo, porque no es lo mismo decirle algo a un jugador que decirle y mostrárselo a la vez para que te entienda mejor. Creo que el que no apela a esto está dando ventajas”.