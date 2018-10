La autocrítica de Armani: "Podría haber hecho algo más contra Francia"

Franco Armani reconoció que "podría haber hecho algo más contra Francia" al referirse a su actuación en el arco argentino durante el Mundial disputado en Rusia.

En una extensa entrevista publicada hoy el arquero de River al recordar los cuatro goles ante el campeón del mundo, dijo que "Siempre, después de los partidos, me gusta verme para analizar qué pude haber hecho diferente. Podría haber hecho algo más en los goles de Francia, en el tercero de Mbappé, por ejemplo, que me pasó por abajo. Pero bueno, son momentos y circunstancias, es una milésima de segundo. Te equivocás y es gol. Ya está, hay que continuar, no tiene sentido lamentarme ahora".

El golero también reconoció que "Uno de mis sueños era ir a un Mundial...Estuve y hasta me tocó jugar, algo que no estaba dentro de los planes. Después me llevo un grupo de grandes personas que me han brindado mucha confianza y cariño dentro de ese plantel".

Finalmente puntualizó: "Lamentablemente no se pudo dar lo que fuimos a buscar, pero son cosas del fútbol. Uno tiene que sacar lo bueno y positivo, y las cosas malas dejarlas afuera".