Conte Grand respaldó al fiscal que pidió la detención de Pablo Moyano

Luego de la conferencia de prensa que brindó el juez Luis Carzoglio sobre su decisión de rechazar el pedido de detención de Pablo Moyano solicitado por el fiscal Sebastián Scalera, el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, salió a responderle al magistrado por una serie de acusaciones sobre la difusión de información comprometedora.

Conte Gran aseguró que "no filtramos los datos" y manifestó que "no amenazamos ni presionamos a nadie" y le recordó a Carzoglio que tiene varias denuncias. Además el Procurador defendió el trabajo del fiscal Sebastián Scalera y aseguró que "si no hay pruebas, no solicitamos detenciones". El fiscal había declarado estar "sorprendido y con bronca" por la decisión del juez.

"Respecto de las filtraciones, la información a la que hace referencia el magistrado es virtualmente pública, porque se refiere a antecedentes de expedientes disciplinarios que no tramitan en la Procuración, que tramitan en la Corte Suprema (bonaerense), y que la Procuración tuvo en cuenta para agregar a los antecedentes de la denuncia con la que se inició el trámite del jurado de enjuiciamiento", detalló Conte Grand.

Añadió al respecto que "la Procuración remitió esta denuncia conteniendo información abundante respecto de lo que consideramos son faltas y eventuales o presuntos delitos del magistrado a la Secretaría Permanente, que dio inicio al jurado de enjuiciamiento, y se transforma virtualmente en información pública. Es probable que si uno googlea, esto sale".