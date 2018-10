Embargan una cuenta en Suiza del empresario Wagner con U$S 20 millones

Lo dispuso el juez Claudio Bonadio. Argentina tiene con ese país un convenio de colaboración. Creen que es dinero de los sobornos

El ex empresario es actualmente arrepentido de la justicia/archivo

El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer congelar los fondos de una cuenta bancaria en Suiza detectada a nombre del ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción K. La cuenta tiene un saldo de 20 millones de dólares.

Wagner, dueño de la constructora Esuco SA, se había convertido en uno de los imputados colaboradores y obtuvo su libertad después de estar detenido una semana. Durante una extensa declaración contó como funcionó “el sistema de la obra pública” que pagaba “un retorno del 10 al 20% a la política”, que “otorgaba obras de ingeniería civil” mayoritariamente

En cuanto a la cuenta bancaria, de acuerdo con informes entregados en la causa por la Unidad de Información Financiera, tiene un saldo de 20 millones de dólares y está a nombre de Wagner, procesado por asociación ilícita en la causa en la que también está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros ex funcionarios de su gobierno y empresarios.

El magistrado dispuso trabar embargo preventivo sobre esa cuenta en Suiza, país con el cual Argentina tiene convenios de colaboración.

Apuntado como partícipe necesario de la asociación ilícita que movió, para la Justicia, cerca de 200 millones de dólares en sobornos durante diez años, fue el primero del sector en admitir “pago de coimas” y contó cómo funcionaba la “cartelización de la obra pública”.

Según trascendió, el ex titular de la Cámara de la Construcción no sólo organizaba el reparto de contratos, sino que oficiaba de garante si alguno de los empresarios no pagaba los sobornos acordados.

Wagner había declarado un patrimonio de $1344 millones ante la AFIP a fines de 2017, aunque esas declaraciones suelen realizarse con valores fiscales, muy por debajo de la cotización de mercado. El extitular de la Cámara de la Construcción informó 13 bienes en el país por un total de $162 millones, nueve bienes en el exterior por $39 millones y bienes exentos de impuestos por $1143 millones.

“Wagner quiere aclarar que se trata de una cuenta con fondos blancos provenientes de ahorros que fueron trasladados al exterior a lo largo del tiempo, registrados ante la AFIP e incorporados a las declaraciones anuales de impuestos”, aclararon cerca del empresario.

No es el primer revés judicial que impacta sobre el patrimonio de Wagner. La justicia uruguaya embargó en septiembre un terreno de 7000 metros cuadrados en la Playa Brava de Punta del Este que estaba a nombre de una sociedad uruguaya cuyo principal accionista era Decavial, una firma del empresario, informaron fuentes judiciales.

Wagner, ya procesado por el juez Bonadio, aguarda en libertad -sellada en su acuerdo de confesión- la decisión de la Cámara Federal que deberá decidir si ratifica su procesamiento como miembro de la asociación ilícita que lideraban los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.