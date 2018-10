Vidal cargó contra el “populismo” y habló de “corrupción” en la Justicia

Criticó a los K al afirmar que “ya no hay escraches al periodismo”. También apoyó a Macri y dijo que “se habla con la verdad”

| Publicado en Edición Impresa

La gobernadora María Eugenia Vidal consideró ayer que la Argentina “está atravesando un cambio profundo”, en el que “ya no hay enjuiciamientos públicos ni escraches a periodistas”, en la apertura de la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se extenderá hasta el lunes en la ciudad de Salta.

Vidal cuestionó así al kirchnerismo, al que si bien nunca mencionó, volvió a apuntar en otra parte de su discurso cuando relacionó al “populismo” con la “mentira”.

“Compartimos el valor de la verdad. Y es un valor que el Presidente ha sostenido en estos tres años de manera continua, detrás de cada medida, en muchos casos dolorosas, difíciles, que ha tenido que tomar para dejar atrás definitivamente el populismo. Porque el populismo tiene su raíz más profunda en la mentira”, disparó.

En una férrea defensa de la administración de Mauricio Macri en medio de las dificultades económicas, la mandataria señaló que “desde hace tres años la Argentina está atravesando un cambio profundo; Cambiemos ha asumido un compromiso con los argentinos, de llevar adelante muchas iniciativas de cambio que la sociedad esperaba, y garantizar la libertad de expresión y terminar con un clima opresivo, de asfixia y de condicionamientos a los medios y a los periodistas era una de ellas”.

La mandataria formuló estas afirmaciones en el marco de la ceremonia de apertura de la 74 Asamblea General de la SIP, que se desarrolló ayer en el Centro de Convenciones Salta, donde estuvo junto a su par salteño, Juan Manuel Urtubey.

“Hoy puede comprobarse un clima que ha cambiado en la Argentina en relación a la libertad de expresión. Ya no hay enjuiciamientos públicos a periodistas, no hay escraches ni condicionamientos a partir del otorgamiento de pauta publicitaria o inspecciones de los organismos públicos de recaudación sobre determinados periodistas y medios, a partir de lo que piensan”, sentenció Vidal al vol ver a marca diferencias con el kirchnerismo.

Asimismo, señaló que “así como no se someten los ciudadanos, tampoco se someten los medios, y la SIP es una expresión de eso, aun en contextos de muchas presiones”, y reflexionó que la tarea de la prensa “es incomodarnos” y “el poder está en el ciudadano”.

También destacó el enorme aporte de los periodistas, que “pusieron a la luz causas como la de los cuadernos, que sin dudas avanzan mucho más rápido porque tienen una mirada pública”.

Vidal retomó luego sus críticas al peronismo y a sectores de la Justicia. “La corrupción en la Provincia que se construyó a lo largo de 30 años, no abarca solamente a la fuerza policial o a la política, también lamentablemente abarca a jueces y fiscales, que son la última instancia de garantía, para que eso no suceda, y eso es una pelea que se está dando en la Provincia”, señaló, al aludir a las causas que involucran a actuales y ex miembros de la Justicia bonaerense.