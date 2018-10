El León y la Lepra buscarán cortar una racha adversa

Estudiantes hace ocho partidos que no gana, mientras que Newell’s lleva 12 encuentros sin victorias en condición de visitante

No es un encuentro más para Estudiantes y Newell’s el que disputarán hoy en el estadio Centenario de Quilmes porque ambos tienen la posibilidad de cortar la racha adversa que arrastra cada uno. Por el lado del Pincha, lleva ocho partidos sin conocer la victoria (sumando Libertadores y Copa Argentina), mientras que la Lepra no suma de a tres como visitante desde hace doce enfrentamientos.

La última vez que el equipo comandado por Leandro Benítez ganó fue el 20 de agosto, en el recordado 2-0 ante Boca por la segunda jornada del actual campeonato de la Superliga. Luego sumó todas pálidas, con eliminaciones en la Libertadores y Copa Argentina incluidas y estando en la anteúltima posición del campeonato de la Superliga (debe dos encuentros, entre ellos, el de esta tarde).

En cuanto al conjunto rosarino, la última vez que logró festejar fuera del estadio Marcelo Bielsa fue el 26 de noviembre del año pasado en un 3-1 contra River en el Monumental por el anterior torneo de la Primera División. Desde aquella tarde en Núñez pasaron casi once meses y un total de doce encuentros como visitante sin conocer la victoria.

En este contexto, el empate no le sirve a ninguno de los dos equipos, que necesitan cortar esas rachas para tener un envión anímico de cara a lo que se viene.

LA MIRA EN LOS PROMEDIOS

Además de cortar con la racha adversa que arrastra cada uno, sumar los tres puntos en el recinto cervecero esta tarde le servirá tanto a Estudiantes como a Newell’s mirando la tabla de los promedios.

La preocupación de Estudiantes es la temporada que viene, ya que se le irá la buena campaña que hizo en la 2016/17 (terminó segundo junto a River) y arrancará de mitad de tabla para abajo. Si bien tiene bastante margen de error porque recién jugó 7 partidos en el actual torneo, sabe que lo mejor es empezar a sumar desde ahora para luego no jugar con desesperación dentro de un año.

La situación de la Lepra es diferente, ya que aún no está salvado este temporada y la que viene el panorama no es para nada alentador. En la actual Superliga tendría que ocurrir una catástrofe para que pierde la categoría, más aún teniendo en cuenta que los equipos que tiene abajo no son para nada regulares, pero si se miran los promedios del campeonato 2018/19, hoy por hoy es uno de los equipos más comprometidos.